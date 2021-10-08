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Sainz: "Yol tutuşun geçen seneye göre daha iyi olmasını bekliyoruz"

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Scuderia Ferrari pilotu Carlos Sainz, Türkiye Grand Prix'sinde İstanbul Park'ın bu seneki asfaltında daha iyi yol tutuş beklediğini söyledi.

Sainz: "Yol tutuşun geçen seneye göre daha iyi olmasını bekliyoruz"

Bir önceki yarış olan Rusya GP'de, ilk turda liderliği alan ve bir süreliğine yarışı lider götüren Sainz, yağmur kaosundan iyi faydalanarak Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in ardında podyuma çıkmıştı.

Rusya'daki momentumu korumanın ne kadar önemli olduğu sorusunu yanıtlayan Sainz, "Oldukça önemli bir durum. Sezonun ikinci yarısındayız, iyi bir sonuç almak bizim için çok önemliydi."

"İlk üç yarışta da iyi işler yaptık ancak bunlar pek önemli değildi, sezonun ikinci yarısında bir adım atabilmek istiyordum ve bu podyumu almak da, aracı anlamamızın iyi bir göstergesi oldu, aracın performansına alıştığımın kanıtı oldu."

"İyi bir hafta sonuydu, sıralamalarda iyi iş yaptık, en gerekli olduğu anda iyi bir tur atmayı başardık, iyi start aldık ve yarışı lider götürdük. Strateji ve lastik yönetiminde de iyi bir iş çıkararak üçüncü sırayı aldık. Sezonun son yedi yarışına girdiğimiz göz önüne alınca, bu kadar iyi bir iş çıkardığımız bu hafta sonunu görmek beni iyi hissettiriyor."

Rusya GP'de Ferrari, Charles Leclerc'i yeni versiyon motora geçirmişti ve Monakolu pilot yarışa en son çizgiden başlamıştı. Türkiye GP'de ise Sainz yeni versiyon motora geçiş yapacak ve yarışa son sıradan başlayacak.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, arrives on the grid

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, arrives on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yeni motora geçmesi hakkında konuşan Sainz, "Dürüst olmak gerekirse o kadar da kötü hissettirmiyor. Hafta sonuna yeni güç ünitesi ile başlıyoruz, umuyoruz ki bu bize biraz performans getirecek ve takımın gelişimine katkı sağlayacak."

"Bu nedenle bundan dolayı herhangi bir hayal kırıklığı yaşayamam. Tabii ki son sırada başlayarak bunun bedelini ödüyorsunuz, ancak son yıllarda son sıradan gelerek iyi çıkardığım yarışlar oldu, bu nedenle oldukça heyecanlıyım."

"Şu anda odak noktamız tamamen yarış üzerine, aracın farklı lastik hamurlarında iyi çalışacağından emin olmalıyız ve farklı hava koşullarında da iyi performans göstermek zorundayız."

"Alabileceğimiz en kötü sonuç yarışı bitirememek olur, ben de son sıradan başlıyorum bu nedenle kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bu sayede daha fazla risk alma fırsatımız olacak." dedi.

Geçtiğimiz seneki Türkiye GP'de sürücüler, yeni dökülen asfaltı ve asfaltın sağladığı düşük yol tutuşunu eleştiri yağmuruna tutmuşlardı. Sainz'a da bu sene, pistte daha iyi yol tutuşu bekleyip beklemediği sorusu soruldu.

İspanyol pilot bu soruya, "Bence hepimiz koşulların geçen senekinden daha iyi olmasını bekliyoruz, geçen senekiyle aynı koşullara sahip olmak oldukça şaşırtıcı olurdu, çünkü geçen sene çok ama çok zor bir durumdaydık, yol tutuşun neden bu kadar düşük olduğunu da anlayamamıştık."

"Öyle bir noktadaydık ki geçiş lastikleri, kuru zemin lastiklerinden daha hızlıydı ve bu nedenle geçiş lastikleri ile yola devam ettik. Bu nedenle ilginç şeyler olacak."

"Yol tutuşunun ne kadar daha iyi olacağı ise tamamen farklı bir konu. Eğer Portimao gibi bir durum varsa, o zaman normale göre daha düşük yol tutuşu olacaktır bu da eğlenceli bir yarış olmasına neden olacaktır."

"Eğer Barcelona veya Silverstone gibi oldukça yüksek yol tutuşu olacaksa, o da çok eğlenceli bir hâl alabilir çünkü o zaman da lastik aşınması bir sorun hâline gelebilir. Ben her şeyin ekstrem olmasını isterim, böylece olabilecek daha fazla şey olur ve bana daha çok fırsat doğar."

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