Sainz: "Yol tutuş o kadar kötüydü ki, rallide öğrendiklerim yardım etti"

Carlos Sainz Jr, 20. sıradan başladığı yarışta tek pit stop stratejisi uyguladı ve etrafındaki herkes çift pit stop yapmıştı.

Son bölümde bitmiş lastiklerle rakiplerine direnmeye çalışan Sainz, Kimi Raikkonen'e karşı harika bir savunma yaparak dördüncü oldu.

Sonunda Lewis Hamilton ceza alınca da üçüncü sırada finiş gördü.

"Bu takım ve benim için çok özel bir gün. Her konuda harika çalıştık. Her şeyi elde ettiğimiz günlerden biriydi ve çok mutluyum."

"Arkadakileri nasıl tuttum hiç bilmiyorum. Kelimenin tam anlamıyla yol tutuş sıfırdı. Dördüncü ve beşinci viteste lastikler patinaja kalıyordu, çünkü o kadar yavaştık ki lastiklere enerji veremedim. 1. virajda lastikleri kilitledim, sadece yol tutuş yoktu, ama bir şekilde doğru çizgiyi bulmayı başardım. Belki de ralli yaparak edindiğin yetenekler aracı kullanmama yardım etmeye başladı. O andan itibaren sadece savundum, yapabildiğim kadar savundum."

"Strateji bizim için bir kumardı. Ama önce asıl hedefimiz olan Grosjean'ı geçmek zorundaydım çünkü benzer bir stratejideydi ve bunu başardım. O noktadan itibaren Kimi'ye karşı kendimi savundum ve son güvenlik aracı bizi gerçekten daha fazla riske soktu. Çünkü son güvenlik aracından önce dört tur boyunca Kimi'ye karşı savunma yapmalıydım. Durumu iyi idare ettik, ancak tam atak modunda bir yarıştı ve ilk 10 turda birinci virajda pek çok araç geçtim. O andan itibaren her atak agresifti ve tek pit stop bugün kartlarımızda değildi fakat bunu başardık."

"Yapabileceklerimin en iyisini yaptım. Bu maksimumdu, çünkü normal bir yarıştı. Kuruydu, diğerleri farklı stratejideydi ve biz tek bir pit stopa yöneldik. İlk birkaç turda atak yapmak zorunda kaldım ve onları yaptım. Perez’ de bir atak yaptık, özellikle o atak gerçekten çok iyiydi ve o noktadan sonra lastikleri yönetmeye başladım. Stroll'ü geçtim, Lando'yu ve diğerlerini geçtim ve birden kendimi sekizinci sırada buldum. Tek pit stopla biraz kumar oynadık ve bu sefer karşılığını aldık. Güvenlik araçları muhtemelen hayatımın en zor yeniden başlangıçları oldu."

"Takımım mükemmeldi. Bu sefer mükemmeldik. Ben her şeyden şüphe ederim, bu yüzden nihai kararı onlara bırakıyordum. Onlara elimden geldiğince bilgi veriyordum ve bunun gerçekten işe yaradığını düşünüyorum."