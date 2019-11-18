Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Sainz: "Yol tutuş o kadar kötüydü ki, rallide öğrendiklerim yardım etti"

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Yol tutuş o kadar kötüydü ki, rallide öğrendiklerim yardım etti"
Ekleyen:
, Editör
18 Kas 2019 06:49

Carlos Sainz, yarışın son bölümünde lastiklerin bittiğini ve arkadakileri tutabilmek adına rallide öğrendiklerini uyguladığını dile getirdi.

Carlos Sainz Jr, 20. sıradan başladığı yarışta tek pit stop stratejisi uyguladı ve etrafındaki herkes çift pit stop yapmıştı.

Son bölümde bitmiş lastiklerle rakiplerine direnmeye çalışan Sainz, Kimi Raikkonen'e karşı harika bir savunma yaparak dördüncü oldu.

Sonunda Lewis Hamilton ceza alınca da üçüncü sırada finiş gördü.

"Bu takım ve benim için çok özel bir gün. Her konuda harika çalıştık. Her şeyi elde ettiğimiz günlerden biriydi ve çok mutluyum."

"Arkadakileri nasıl tuttum hiç bilmiyorum. Kelimenin tam anlamıyla yol tutuş sıfırdı. Dördüncü ve beşinci viteste lastikler patinaja kalıyordu, çünkü o kadar yavaştık ki lastiklere enerji veremedim. 1. virajda lastikleri kilitledim, sadece yol tutuş yoktu, ama bir şekilde doğru çizgiyi bulmayı başardım. Belki de ralli yaparak edindiğin yetenekler aracı kullanmama yardım etmeye başladı. O andan itibaren sadece savundum, yapabildiğim kadar savundum."

"Strateji bizim için bir kumardı. Ama önce asıl hedefimiz olan Grosjean'ı geçmek zorundaydım çünkü benzer bir stratejideydi ve bunu başardım. O noktadan itibaren Kimi'ye karşı kendimi savundum ve son güvenlik aracı bizi gerçekten daha fazla riske soktu. Çünkü son güvenlik aracından önce dört tur boyunca Kimi'ye karşı savunma yapmalıydım. Durumu iyi idare ettik, ancak tam atak modunda bir yarıştı ve ilk 10 turda birinci virajda pek çok araç geçtim. O andan itibaren her atak agresifti ve tek pit stop bugün kartlarımızda değildi fakat bunu başardık."

"Yapabileceklerimin en iyisini yaptım. Bu maksimumdu, çünkü normal bir yarıştı. Kuruydu, diğerleri farklı stratejideydi ve biz tek bir pit stopa yöneldik. İlk birkaç turda atak yapmak zorunda kaldım ve onları yaptım. Perez’ de bir atak yaptık, özellikle o atak gerçekten çok iyiydi ve o noktadan sonra lastikleri yönetmeye başladım. Stroll'ü geçtim, Lando'yu ve diğerlerini geçtim ve birden kendimi sekizinci sırada buldum. Tek pit stopla biraz kumar oynadık ve bu sefer karşılığını aldık. Güvenlik araçları muhtemelen hayatımın en zor yeniden başlangıçları oldu."

"Takımım mükemmeldi. Bu sefer mükemmeldik. Ben her şeyden şüphe ederim, bu yüzden nihai kararı onlara bırakıyordum. Onlara elimden geldiğince bilgi veriyordum ve bunun gerçekten işe yaradığını düşünüyorum."

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, leads Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38, and Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, leads Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38, and Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sonraki haber
Gasly: "Hayatımın en iyi günü!"

Önceki haber

Gasly: "Hayatımın en iyi günü!"

Sonraki haber

Bottas: "Güç aniden gitti"

Bottas: "Güç aniden gitti"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3s
3
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

2s
4
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

5
Formula 1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.