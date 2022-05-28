Sainz: "Yine kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremedik"

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Monako GP sıralamalarında son hızlı turlar, Red Bull pilotu Sergio Perez'in Portier virajındaki kazası nedeniyle çöpe gitti. Perez'in hemen arkasından gelen Sainz, olay yerine ulaşan ilk isimdi ve kör noktada yer alan Perez'i göremeyerek ona vurdu.

Sainz, bu sezonki Monako GP sıralamalarını geçen sezonki sıralamalara benzetti. 2021 Monako GP sıralamalarının son bölümünde de Charles Leclerc kaza yapınca kırmızı bayrak sallanmıştı. Leclerc buna rağmen pole pozisyonunu kazanırken Sainz dördüncü sırada kalmıştı.

Seansı değerlendiren Sainz, "Elimden geldiği kadar ondan kaçınmaya çalıştım ancak bir kez daha, seans sonundaki kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremememiz kötü oldu. Ancak bu klasik bir Monako durumu."

"Pole pozisyonu mücadelesi verebileceğimi düşünüyordum. Tüm günlerde gerçekten iyi performansa sahiptik. Sadece sıralamalara hazırlanıyordum. Artık neler olacağını asla bilemeyeceğiz. Söylemesi imkansız ancak bugün araç içerisinde iyi hissediyordum."

"Yarın işi bitirmeye çalışacağız. Takım adına harika bir sonuç alabileceğimiz, harika bir pozisyondayız. Araç tüm hafta sonu harikaydı." dedi.