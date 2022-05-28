Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Leclerc: "Son derece mutluyum" Sonraki / Brown, Ricciardo'nun sözleşmesindeki "mekanizmalardan" söz etti
Formula 1 / Monako GP Haberler

Sainz: "Yine kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremedik"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Monako'da art arda ikinci sene sıralamalarda son dakikada yaşanan kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi verememesi nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Sainz: "Yine kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremedik"
Haberi dinle

Monako GP sıralamalarında son hızlı turlar, Red Bull pilotu Sergio Perez'in Portier virajındaki kazası nedeniyle çöpe gitti. Perez'in hemen arkasından gelen Sainz, olay yerine ulaşan ilk isimdi ve kör noktada yer alan Perez'i göremeyerek ona vurdu.

Sainz, bu sezonki Monako GP sıralamalarını geçen sezonki sıralamalara benzetti. 2021 Monako GP sıralamalarının son bölümünde de Charles Leclerc kaza yapınca kırmızı bayrak sallanmıştı. Leclerc buna rağmen pole pozisyonunu kazanırken Sainz dördüncü sırada kalmıştı.

Seansı değerlendiren Sainz, "Elimden geldiği kadar ondan kaçınmaya çalıştım ancak bir kez daha, seans sonundaki kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremememiz kötü oldu. Ancak bu klasik bir Monako durumu."

"Pole pozisyonu mücadelesi verebileceğimi düşünüyordum. Tüm günlerde gerçekten iyi performansa sahiptik. Sadece sıralamalara hazırlanıyordum. Artık neler olacağını asla bilemeyeceğiz. Söylemesi imkansız ancak bugün araç içerisinde iyi hissediyordum." 

"Yarın işi bitirmeye çalışacağız. Takım adına harika bir sonuç alabileceğimiz, harika bir pozisyondayız. Araç tüm hafta sonu harikaydı." dedi.

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Son derece mutluyum"
Önceki haber

Leclerc: "Son derece mutluyum"
Sonraki haber

Brown, Ricciardo'nun sözleşmesindeki "mekanizmalardan" söz etti

Brown, Ricciardo'nun sözleşmesindeki "mekanizmalardan" söz etti
Yorumları görüntüle
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
106. Indy 500'ü eski F1 pilotu Marcus Ericsson kazandı! Indy 500
IndyCar

106. Indy 500'ü eski F1 pilotu Marcus Ericsson kazandı!

Verstappen ve Perez incelemesine ceza çıkmadı! Monako GP
Formula 1

Verstappen ve Perez incelemesine ceza çıkmadı!

Leclerc: "Bazen hata olur ancak bugün çok fazla hata yaptık" Monako GP
Formula 1

Leclerc: "Bazen hata olur ancak bugün çok fazla hata yaptık"

Son Haberler

Monako yarışı, elektrik kesintisi nedeniyle ertelenmiş ve durarak start alınamamış
Formula 1 Formula 1

Monako yarışı, elektrik kesintisi nedeniyle ertelenmiş ve durarak start alınamamış

Verstappen ve Perez incelemesine ceza çıkmadı!
Formula 1 Formula 1

Verstappen ve Perez incelemesine ceza çıkmadı!

Perez: "Bu gerçekleşen bir hayal"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Bu gerçekleşen bir hayal"

Alonso: "Yavaş sürdüğüm için Hamilton'ın sinirlenmesi benim problemim değil"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Yavaş sürdüğüm için Hamilton'ın sinirlenmesi benim problemim değil"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.