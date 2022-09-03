Sainz: "Yeniden rekabetçi hissetmek güzel"
Carlos Sainz, Ferrari'nin Zandvoort'ta şimdiye kadar gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirdi.
Zandvoort'taki ilk günde Ferrari pilotları hızlı bir görüntü çizerken, Red Bull sürücüleri tempo olarak geride kaldılar.
Cuma gününü ikinci sırada tamamlayan Carlos Sainz, şimdiye kadar iyi göründükleri Zandvoort'ta yeniden rekabetçi hissettiği için mutlu olduğunu belirtti.
Sainz, "Spa'daki zorlu hafta sonunun ardından yeniden rekabetçi hissetmek ve zirvede olmak güzel."
"Araç şimdiye kadar iyi hissettiriyordu. Hafta sonunun geri kalanı için iyimserim ama aynı zamanda temkinliyim. Sonuçta herkes biraz daha fazla performans bulabilir."
"Herkes şaşırtıcı şekilde çok hızlı görünüyor. McLaren, Mercedes ve Red Bull'un bu kadar hızlı olması şaşırtıcı. Hepimiz 0.3 saniye içerisinde dizilmiş durumdayız."
"Bu da yarını çok zorlu ama bir o kadar da heyecanlı kılıyor."
Sainz Ferrari'nin cuma gününden cumartesiye doğru iyi bir adım atabileceği görüşünde.
"Bizim için önemli olan ince ayar yapıp, o son 0.2 saniyelik dilimi bulmak. Bana göre doğru dengeden ve ideal tur zamanından çok da uzakta değiliz."
"İlk sektörü, yumuşak lastiğin ısınmasını ve dengeyi biraz geliştirmemiz gerektiğini hissediyorum ama her şey küçük ayarlar ve detaylarla ilgili."
İspanyol pilot sözlerini şöyle tamamladı: "Bu zorlu ve heyecanlı piste geri dönmek harika. Özellikle de zaman tablosuna baktığımda, burada olmaktan büyük keyif alıyorum."
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
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