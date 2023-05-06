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Sainz: "Yeni taban beklediğimiz gibi çalışıyor"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, kendisini araç içerisinde daha iyi hissettiği Miami'deki ilk günün ardından mutlu görünüyor. İspanyol pilota göre yeni taban da bekledikleri gibi çalışıyor.

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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Bakü yarışı İspanyol pilot için pek de iyi geçememişti çünkü araçta istediği ayarları bulamamış ve hafta sonu boyunca Charles Leclerc'in gerisinde kalmıştı.

Bu hafta sonu Miami öncesi epey çalışma yapan Sainz, cuma gününü ikinci sırada tamamlayarak hafta sonuna çok iyi başlamış oldu.

Günün ardından konuşan Sainz, "Miami'de Cuma günü beklendiği üzere çok yoğundu."

"Gün boyunca sıcaklık çok yüksekti ve pistte yapmamız gereken çok fazla iş vardı."

"Asfalt geçen yıldan çok farklı, bu nedenle yeni koşullar hakkında doğru izlenimleri edinmek önemliydi. Biz de yenilenen asfaltta ve değişen düzende çok sayıda tur attık."

"Planladığımız tüm programı uygulamayı başardık. Herhangi bir sorun da yaşamadık."

"Üç lastik hamurunun üçünü de test ettik, dolayısıyla şimdi analiz için elimizde çok fazla bilgi var."

"Aynı zamanda yeni bir taban da denedik ve görünüşe bakılırsa gayet iyi çalışıyordu. Kısacası tamamen pozitif bir cuma günü oldu." dedi.

Bakü'nün ardından araçta daha iyi hissedip hissetmediği sorusuna Sainz, "Bakü'nün aksine her şey normale dönmüş gibi görünüyor, ki bunun olmasını bekliyordum. Dolayısıyla durumdan memnunum." cevabını verdi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

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