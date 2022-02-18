Sainz: "Yeni sözleşme için görüşmelerimiz sürüyor"

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İspanyol pilot, geçtiğimiz sezonun başında takımdan ayrılan Sebastian Vettel'in yerine Ferrari'ye katılmış ve ilk aşamada iki sezonluk bir sözleşme imzalamıştı. Bu da 2022'nin Sainz'ın mevcut kontratının son senesi olduğu anlamına geliyor.

Sainz 2021'de başarılı bir sezonu geride bıraktı. Şampiyona beşincisi olarak Mercedes ve Red Bull pilotlarından sonra en iyi pilot unvanını kazandı, Lando Norris ve Charles Leclerc gibi güçlü rakiplerini mağlup etti ve takımın beş podyumunun dördüne imza attı.

Leclerc ise 2022'de kontratının üçüncü sezonuna girecek. Monakolu genç yıldız, 2019'da -takımın yarış kazandığı son sezon- Ferrari ile 2024'e kadar beş sezonluk bir sözleşme imzalamıştı.

Mattia Binotto, 2021 sezonunun sonlarına doğru yaptığı bir açıklamada, sezon arasında Sainz ile yeni sözleşme görüşmelerine başlanacağını fakat Sainz'ın güçlü performansından sonra anlaşmaya varıldığı anda sözleşme imzalamanın "kolay bir karar" olacağını söylemişti.

F1-75'in lansmanı sırasında yeni sözleşmeyle ilgili son durum sorulduğunda Sainz, tıpkı Binotto'nun da söylediği gibi, yeni sözleşme için görüşmelerin sürdüğünü doğruladı.

Sainz, "Duyuracak herhangi bir şey olmadığını duyuruyorum!" diye espri yaparak başladı.

"Şu anda görüşmelerin tam ortasındayız. Hem takımın hem benim mevcut durumdan memnun olduğumuz ve birlikte çalışmaya devam etmek istediğimiz açık. İki tarafın da belirli istekleri var ve en kısa sürede bunların üstesinden gelip yeni sözleşmeyi duyurmak istiyoruz. Fakat şu an için hiçbir şey kesin değil." dedi.

Ferrari geçtiğimiz sene yeniden podyum mücadelesine dönmesinin ardından 2022 sezonuna yüksek beklentilerle giriyor. Yeni kurallara titiz şekilde hazırlanmış olmalarının da bu yüksek beklentilerde payı var. Formula 1 kariyerindeki en başarılı sonuç ikincilik olan Sainz, takımın şampiyonluk mücadelesine yeniden girmesi durumunda "galibiyet baskısından korkmadığını" söylüyor.

"Hayatım boyunca hayal ettiğim şey Formula 1 şampiyonluğu için mücadele edebilecek bir konumda olmaktı. Ne zaman uyumaya gitsem düşündüğüm şey bu. Her gün uğurunda çaba gösterdiğim şey bu."

"Şampiyonluk mücadelesi beni korkutmuyor, aksine bu uzun süredir beklediğim bir şey! Açıkçası asla bu konumda olacağımı düşünmemiştim, bu nedenle fırsat gelirse sonuna kadar değerlendireceğim."

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari