Sainz: "Yeni sezona 2025'te nerede olacağımı bilerek girmek istiyorum"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, yeni sezondan önce gelecek planlarının netleşmesini umut ediyor.
Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın İtalyan ekiple olan kontratı 2024 sezonunun ardından sona erecek ve geleceğiyle ilgili söylentiler var.
Ferrari, hem Charles Leclerc hem de Sainz'la yeni kontrat görüşmelerine zaten başladı fakat kontrat süresiyle ilgili pürüzler olabileceği söyleniyor.
Ferrari'nin Leclerc'e daha uzun vadeli bir anlaşma teklif edeceği konuşulurken, Sainz'ın da minimum iki yıllık bir anlaşma peşinde olduğu tahmin ediliyor.
Sainz'ın istediği şeylerden bir diğeri de yeni anlaşmanın ilk yarıştan önce imzalanmış olması. İspanyol pilot bu sayede yeni sezona gelecek kaygısı olmadan başlayabilecek.
Marca'ya konuşan Sainz şöyle dedi: "Gelecek sezona 2025'te nerede yarışacağımı bilerek başlamak istiyorum."
"Önceliğim çok yıllık bir anlaşma imzalamak. Bunu gerçekleştirmek ve ilk yarıştan önce anlaşma imzalamak adına önümüzde üç aylık bir dilim olacak."
"Takımın bana sunduğu koşullarla ilgili söylentiler var ama bu konuda yorum yapmayacağım."
"Ferrari ile olan sözleşmemi uzatmak istiyorum, takımla bir sezondan daha fazlasını geçirmek istiyorum."
"Frederic Vasseur'ün ve tüm takımın verdiği desteği hissediyorum, bana saygı duyulduğunu da hissediyorum. Takımdaki statüm değişmedi."
Fotoğraf: Ferrari
Carlos Sainz, Ferrari
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