Sainz "yeni pilot" lanetini nasıl yendi?

Ferrari'nin yeni pilotu Sainz, Portekiz'de Cumartesi günkü sıralamalarda 5. olup takım arkadaşı Charles Leclerc'i geride bırakarak hızlı öğrendiğini kanıtladı.

Bu sadece bir emsaldi ve rüzgarın ve pist yüzeyinin sürüşü biraz piyangoya çevirdiği yerde oldu. Leclerc de sıralamaların 3. seansında pek iyi iş çıkarmadığını kabul etti.

Kritik bir şekilde Ferrari'de 2. seansı orta lastiklerle geçen ve yarışa orta lastiklerle başlama hakkını kazanan isim Leclerc oldu. Yani Leclerc, bugünkü yarış için hâlâ avantajlı gibi duruyor.

Yine de öğrenme süreci devam eden Sainz için, dünkü sıralama performansı cesaretverici bir adım oldu.

Sainz, sıralamaların son seansında takım arkadaşını geride bırakırken; Sainz'ın eski takımında yerini alan Daniel Ricciardo 1. seansı dahi geçemedi.

Yeni takımlarda ve araçlarda yaşanan sorunlar bazılarını şaşırtıyor olsa da günümüzdeki araçları kullanmanın ve limitlerini bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz.

Carlos Sainz Jr., Ferrari in the Press Conference Photo by: FIA Pool

Sainz, Portekiz'de Perşembe akşam yaptığı açıklamada sınırları nasıl bulmaya çalıştığını şu sözlerle ifade etmişti:

"Hâlâ [araca alışmaktan] uzaktayım ama bu gerçekten iyi bir hafta sonu geçiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Bu hafta sonu araçta daha iyi hissedersem ve bu pisti de sevdiğimden güçlü bir hafta sonu geçirmeyi başarabilirim."

"McLaren'daki ikinci yılımda yaptığım gibi bu hafta sonlarını tutarlı bir şekilde bir araya getirmem gerek. Aradaki fark bu. McLaren ile üçüncü ya da dördüncü yarışımda araca alıştığımı ya da en azında buna yaklaştığımı hissetmiştim. Sonrasında ikinci yılım olan 2020 başladığında, bunu çok daha istikrarlı ve çok daha iyi yapabileceğimi fark ettim çünkü kas hafızası aynı pistlerde aynı araçla olduğunuzda artık aracın her hafta sonu ne yapacağını öğrenmiş oluyor. Böylece her şey daha kolay bir hale geliyor."

"Ancak şimdi, bu noktaya yeterince erken ulaşamadığım anlamına gelmiyor ve her seansta yeni şeyler denemek, sürüş tarzımı değiştirmek ve uyum sağlamak için kendimi zorluyorum. Bu, aslında mental olarak ve bir sürücü olarak da oldukça zor ama aynı zamanda çok keyifli çünkü her zaman yeni şeyler keşfediyorsunuz."

Imola'daki sıralamalarda 11. olarak elenmesinin ardından hayal kırıklığı yaşayan Sainz, aslında Leclerc kadar hızlı olduğunu ancak tüm turu bir araya getiremediğini söylemişti. Bir pilot bunu söylediğinde alaycı olmak kolaydır ancak Sainz onları söylerken aslında saçmalamıyordu.

Sainz, Portimao'da Cuma günü en başından beri hızlıydı. Cuma gününü 4. hızlı isim olarak tamamlayan Sainz, Cumartesi sabahki antrenmanda Leclerc'in hemen arkasında 7. sırada yer aldı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sıralamaların 1. seansında 5. olması umut vericiydi. 2. seansta zorlandı ve orta lastiklerden yumuşak lastiklere dönüş yaptı. Ancak 3. seansta, esas önemli seansta her şeyi bir araya getirerek ilk 4 sırayı alan Mercedes ve Red Bull pilotlarının arkasında 5. olmayı başardı. Turu bir araya getirerek hedefine ulaştı.

Autosport'a konuşan Sainz, "Bugün başardım ve önemli olan bunu zorlu koşullarda iki kez yapmış olmam."

"Bugün son sektör çok zordu. Araçların ne kadar tahmin edilemez olduğunu, burada sürüş yapmanın ne kadar sıkıntılı olduğunu hayal edemezsiniz. Sıralamaların 3. seansında birkaç iyi tur atmış olmam iyi hissetmemi sağlıyor."

"Sürüş stilimde ilerleme kaydettik. Bu hafta sonu biraz farklı sürmeye çalıştım. Ayarlarda farklı şeyler denedik, bu yüzden sürekli pite girip çıktım. Bunlar bana daha iyi his verdi ve ilerlediğimizi hissediyorum. Ancak yine de tabii ki keşfetmemiz gereken şeyler var." dedi.

Sürüş stili kadar, ayar çalışmaları yapması, Ferrari'de neyin çalışıp neyin çalışmadığını anlaması da önemli.

F1, sadece takım arkadaşınızı yendiğiniz yer değildir ancak yeni bir takıma geçtiğinizde her zaman takım arkadaşınız iyi bir referans olur.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Leclerc'i geçtiği için mutlu olan Sainz, yine de öğrenme sürecinin tamamlanmanın çok uzağında olduğunu ve bir anda aracı nasıl süreceğine dair bir sır keşfetmediğini kabul ediyor. Takımı da bu yoruma katılıyor.

Ferrari'nin Sportif Direktörü Laurent Mekies, "Hayır, bu konuda sihirli bir değnek yok. Sürekli olarak sıkı çalışma yapmak önemli. İlişkinizi kurmaya devam ettikçe, sürekli olarak saniyenin ondalıklarını bulursunuz."

"Durum bu. Sihirli değnek gibi bir şey yok. Şu ana kadar yaptığı sıkı çalışmanın sonucunu alıyor. Buradaki çok zorlu şartlarda, rüzgarda ve lastiklerle takımı oraya taşıyarak çok iyi bir iş çıkardı. Charles, yumuşak lastiklerde biraz daha az rahattı. Ancak yarış için iki aracın stratejisi ayrılmış durumda. Yani fena durumda değiliz." dedi.

Ferrari bugünkü yarışa bir araçta yumuşak, diğer araçta orta lastiklerle başlayacak. Bu aslında planlı bir şey değildi ancak ortaya çıkan bu durum, geçen sene aksiyonun bol olduğu bu pistte takım için ilginç bir deneyim olacak.

Sainz, "Yağmur olmazsa, yumuşak lastiklerin orta lastiklere göre büyük avantajlı olacağını düşünmüyorum. Bugün orta lastikler gerçekten iyi hissettirdi. Keşke orta lastiklerle ikinci seansı geçebilseydim ancak Kimi ile trafiğe takıldım."

"Bir hata yaptım, bu yüzden orta lastiklerle ilk turum güçlü olmadı. Bu yüzden güvenli davranıp yumuşak lastiklerle geçmeye karar verdik. Ancak keşke yarışa orta lastiklerle başlayabilseydim..." dedi.