Sainz: "Yeni lastiklerle daha fazla zorlamak mümkün"
Carlos Sainz yeni lastiklerden övgüyle bahsetti ve Pirelli'nin yaptığı çalışmaların meyvelerini topladığını belirtti.
Pirelli bu yıl 18 inç lastiklere geçilmesinin ardından, takımların ve FIA'nın talepleri doğrultusunda lastiğin kendi yapısını da değiştirmişti.
Yeni lastikler artık eskisi kadar aşınmıyor ve aşırı ısınma seviyesi de büyük oranda azaltıldı. Bu, sürücülere daha fazla zorlama fırsatı verecek.
Carlos Sainz, ilk testlerin ardından verdiği demeçte, bu konuda atılan adımlardan övgüyle bahsetti.
İspanyol pilot şöyle konuştu: "Geçen yıl 18 inç Pirelli lastiklerini birkaç kez test ettim, onlarla üç veya dört gün geçirdim. Bu lastiklerin, yeni nesil araçlara çok iyi uyduklarını söyleyebilirim."
"Önceki yıllara göre lastikler artık fazla zorlanmanıza izin veriyor. Eskisi kadar aşırı ısınma veya aşınma olmuyor."
"Elbette hâlâ aşınıyorlar ve hâlâ aşırı ısınıyorlar fakat artık eskisi kadar çok değil. Pirelli'nin geçen yıl yaptığı çalışmalar, meyvelerini vermeye başladı."
Sainz aracın pist üstündeki davranışlarının da sürücülere daha fazla özgürlük tanıdığını söyledi.
"Aracın pistteki davranışı epey farklı. Her şeyden önce bu, sürüş tarzınıza da yansıyan bir durum."
"Sürücü artık daha özgürce hareket edebiliyor. Bu açıdan yeni araç ile hem viraja girerken hem de virajdan çıkarken direksiyon ve pedallarda biraz daha özgürce hareket edebiliyorsunuz. Bu eğlenceli ve buna uyum sağlamak istiyorum."
"Aracın en önemli özelliği ise zemin etkisi ve bunu piste çıkınca hemen fark ettik. Hâlâ üzerinde çalışmak gerekiyor ve onunla nasıl düzgün çalışacağını bulan takım, yere daha yakın gidebilir ve avantaj elde edebilir."
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
Fotoğraf: Erik Junius
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