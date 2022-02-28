Sainz: "Yeni lastiklerle daha fazla zorlamak mümkün"

Pirelli bu yıl 18 inç lastiklere geçilmesinin ardından, takımların ve FIA'nın talepleri doğrultusunda lastiğin kendi yapısını da değiştirmişti.

Yeni lastikler artık eskisi kadar aşınmıyor ve aşırı ısınma seviyesi de büyük oranda azaltıldı. Bu, sürücülere daha fazla zorlama fırsatı verecek.

Carlos Sainz, ilk testlerin ardından verdiği demeçte, bu konuda atılan adımlardan övgüyle bahsetti.

İspanyol pilot şöyle konuştu: "Geçen yıl 18 inç Pirelli lastiklerini birkaç kez test ettim, onlarla üç veya dört gün geçirdim. Bu lastiklerin, yeni nesil araçlara çok iyi uyduklarını söyleyebilirim."

"Önceki yıllara göre lastikler artık fazla zorlanmanıza izin veriyor. Eskisi kadar aşırı ısınma veya aşınma olmuyor."

"Elbette hâlâ aşınıyorlar ve hâlâ aşırı ısınıyorlar fakat artık eskisi kadar çok değil. Pirelli'nin geçen yıl yaptığı çalışmalar, meyvelerini vermeye başladı."

Sainz aracın pist üstündeki davranışlarının da sürücülere daha fazla özgürlük tanıdığını söyledi.