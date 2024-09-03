Sainz: "Yeni güncellemeleri diğer pistlerde de görmek lazım"

Ferrari, geçen hafta sonu Monza'ya yeni bir tabanı da içeren güncelleme paketiyle gelmiş ve durumu tersine çevirmeyi ummuştu.

Pazar günü Charles Leclerc, stratejinin de yardımıyla kazanmayı başarırken, Carlos Sainz dördüncü oldu.

İspanyol pilot, getirdikleri son güncellemelerin işe yarayıp yaramadığını görmek için birkaç yarış daha beklemek istiyor.

Yarışın ardından konuşan Sainz şöyle dedi: "Ferrari'nin kazandığını görmek mutluluk verici. Diğer yandan burası Monza, yani çok özel bir pist."

"En son güncellemelerin nasıl çalışacağını görmemiz gerekiyor. Sezonumuzun gidişatının değişip değişmeyeceğini, artık düzenli olarak zaferler için mücadele edip edemeyeceğimizi veya önceki pozisyonlara geri dönüp dönmeyeceğimizi zaman gösterecek."

"Henüz hiçbir şeyden emin değilim. Sıradaki birkaç yarışta her şeyi kontrol etmemiz lazım. Ayrıca bir sonraki 'normal' pist Austin olacak."

"Bakü ve Singapur'daki iki yarışın kendilerine özgü pistlerde yapılacağı açık. Amerika'da aracımızın ne kadar iyi çalışacağını kontrol edeceğiz."