Sainz, yeni güncellemelerdeki sıkıntıları suçladı

McLaren sürücüsü, takımın iki araçta farklı aero paketleri kullanılmasına karar verilmesinin ardından Nürburgring’deki sıralama turlarında ancak 10. sırayı elde edebildi.

Sainz yeni parçaları kullanırken, sekizinci olan takım arkadaşı Lando Norris’te eski parçalar vardı.

Sainz, durumdan pek memnun kalmadı ve yeni paketin herhangi bir gelişim getirdiğini de düşünmüyor.

Movistar’a konuşan Sainz, “Üçüncü antrenman seansından itibaren araçta rahat değildim. Sıralama turlarında gelişmeyi başardım, ancak yine de işler pek iyi gitmedi.”

“Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum, çünkü yeni parçaları taktığınızda takım arkadaşınızdan biraz daha hızlı gitmeyi beklersiniz. Ancak Rusya’da Lando’da da gördüğümüz gibi, o da yeni parçalar konusunda zorlanmıştı. Analiz etmemiz gereken çok şey var.” ifadelerini kullandı.

Norris ise, farklı bir konsepte uyum sağlamanın getirdiği zorluklar nedeniyle yeni parçaları kullanmadığı için memnun olduğunu söyledi.

Norris, “Bu, paketi tamamen anlamak zaman aldığı için daha zor ve bugünkü gibi sadece tek bir antrenman seansı olduğunda, en iyi araç ayarının ne olduğunu anlamak ve bundan tüm potansiyelin nasıl çıkarılacağını bulmak zor.”

“Güncellemelere sahip olmanın zorluğu bu ve Carlos’un başa çıkması gereken şey de bu. Ancak bildiğim şeyle devam ettiğim için çok mutluyum ve bunun karşılığını almış gibi gözüküyorum. Yani kendi açımdan mutluyum.” şeklinde konuştu.

Sainz, durumun kötü olma sebebinin cuma günü sürüş yapılamaması olduğundan emin olmadığını belirtti. Ancak İspanyol sürücü, normal sürüşler olmadan bile performans anlamında ileri bir adım olması gerektiğini söyledi.

Sainz, “Çok fazla belirsizlik var ve bu yeni pakette bilgi eksiğimiz var. Bunun, diğerinden daha kötü olduğunu söylemiyorum ancak genellikle yeni bir parça eklediğinizde daha hızlı olmayı beklersiniz.”

“Bu hafta sonu cuma antrenmanları olmadığı için mi, yoksa paketi iyi geliştiremediğimiz için mi yavaş kaldık bilmiyorum.”

“Şu anda birçok soru işareti var. Sıralamaların ilk bölümünde oldukça gerideydik, bu yüzden seanslar boyunca aracı iyi bir aralığa getirmede iyi bir gelişim gösterdiğimi düşünüyorum. Ancak şu anda istediğimiz yerden çok uzaktayız.”

“Parc ferme (kapalı park) kuralları da yarın araçta hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimiz anlamına geliyor. Bu yüzden yarın, mühendisler ve fabrikadakiler için biraz veri toplama günü olacak.”

“Şimdiye kadar memnun değilim. Benim için iyi bir gün olmadı. Rusya’da da yeni parçalarla Lando için iyi bir hafta sonu olmamıştı. Yani, bilmiyorum. Her şeyi tekrardan kontrol etmemiz gerekiyor.” dedi.

Yardımcı editörler: Sergio Lillo ve James Newbold