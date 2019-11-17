Sainz yeni güç ünitesine geçti, grid cezası aldı
Carlos Sainz, cumartesi günü yaşadığı sorunun ardından Brezilya'da yeni bir güç ünitesiyle mücadele edecek.
Carlos Sainz cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında zaman turuna başlamış ancak son sektörde güç ünitesinde bir sorun yaşamıştı.
Daha sonra garaja dönmeyi başardı ancak seansa devam edemedi.
Derece kaydedemediği için 20. olup ilk bölümde elenen Sainz'ın yarışa katılmasına izin verildi fakat bugün yapılan açıklamada yeni bir güç ünitesine geçtiği duyuruldu.
Yapılan açıklamaya göre Sainz altıncı içten yanmalı motor, beşinci turbo, MGU-H, MGU-K ve enerji depolama ünitesinin yanı sıra dördüncü kontrol elektroniğine geçti.
Sainz böylelikle grid cezası aldı ancak zaten son sıradan başlayacağı için kendisini herhangi bir bir şekilde etkilemeyecek.
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Bu Haber Hakkında
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|Etkinlik
|Brezilya GP
|Editör
|Kemal Şengül
Sainz yeni güç ünitesine geçti, grid cezası aldı
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