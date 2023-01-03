Sainz: "Yeni Ferrari'yi gördüm fakat yorum yapmayacağım"
Carlos Sainz, yeni Ferrari aracını gördüğünü kabul etti ancak yorum yapmaktan kaçındı.
Ferrari 2023 sezonu için tasarladığı yeni aracı 14 Şubat'ta gerçekleştireceği özel lansmanla tanıtacak. Yeni aracın adı ya da diğer ayrıntıları henüz bilinmiyor ancak araçtan beklentiler epey yüksek.
Yeni sezonda bu aracı Carlos Sainz ve Charles Leclerc sürecek. İkili yeni aracın neye benzediğini biliyorlar ancak onu hakkında konuşmaktan kaçınıyorlar.
Sky İtalya'ya konuşan Carlos Sainz Jr, yeni aracı gördüğünü doğruladı ancak nasıl göründüğü hakkında konuşmak istemedi.
İspanyol pilot, yeni aracı görüp görmediği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Elbette gördüm."
"Son birkaç aydır bu projeyi yakından takip ediyorum. Hatta Frederic Vasseur'le de konuşma şansım oldu."
"Sezon öncesi testlere çok fazla vakit kalmadı fakat rakiplerimizin araçlarını, pist üstünde görmeden yeni aracımız hakkında herhangi bir şey söylemeyeceğim."
Sainz için oldukça yoğun bir dönem oluyor çünkü babası Dakar Rallisi'nde mücadele ediyor.
Sainz, "Umarım önümde iyi bir yıl vardır."
"Dakar'da babam için her şey yolunda gidiyor. Umarım sezon da hem benim hem de Ferrari için iyi geçer." dedi.
İspanyol pilot, 2022 sezonunda kariyerinin ilk zaferini alsa da sezonu ancak beşinci sırada tamamlayabilmişti.
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