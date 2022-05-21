Sainz: "Yeni araçlara ve arkadan kaymaya alışmam gerek"

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İspanyol pilot kendi evindeki yarışa üçüncü sıradan başlayacak. Pole pozisyonunda Charles Leclerc bulunurken, iki Ferrari'yi Max Verstappen ayırıyor.

Leclerc ve Verstappen'in ilk iki sırayı yalnızca tek bir tur atarak elde ettiklerini belirtmekte fayda var. Leclerc ilk turunda spin attığı için, Verstappen ise son turunda mekanik bir sorun yaşadığı için tur zamanı kaydedemedi.

Autosport tarafından F1-75'in hata affetmeyen bir araç olup olmadığı sorulduğunda, Leclerc "çok fazla zorlamaya çalıştığını ve attığı spinin araçla hiçbir ilgisi olmadığını" söyleyerek sorumluluğu üstüne aldı.

Ancak Sainz, yer etkisi konseptine dayalı 2022 araçlarının "bıçak sırtı araçlar" olduğunu ve takım arkadaşının aracın arkasını rahatça kontrol edebildiği için avantaj kazandığını düşünmekte.

İspanyol pilot, "Yeni araçları geçen yılki araçlara göre sürmesi daha zor, daha keskin ve daha sivri buluyorum. Açıkçası, muhtemelen hala tam olarak istediğim sonuçları elde edemememin sebeplerinden biri de bu."

"Charles'ın yeni araçlarda daha mutlu olduğunu ve aracın arkasını kontrol edebildiğini görebiliyorum. Bu ona son zamanlarda bana göre daha iyi turlar atabilme avantajı sağlıyor."

"Ama önemli olan aracın hızlı olması. Sadece bu araçlara ve arkadan kayma hissine alışmam gerekmekte."

"Simülatör başına her geçişimde ve piste her çıkışımda ödevimi yapıyorum. Yeni dengeye alışmak için kendimi zorlamaya çalışıyorum, bunu başaracağım." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari, son antrenman seansını diğer takımlara göre daha farklı denemeler yaparak geçirdi. Cuma günü orta lastikte Red Bull'a göre 0.4 saniye yavaş kalan takım, son antrenman seansını sıralama turlarına odaklanmak yerine yarış simülasyonu yaparak değerlendirdi.

Bu hamlenin meyvesini aldıklarını düşünen Leclerc, "3. antrenmanda uzun sürüşlere odaklanmayı tercih ettik ve düne göre daha iyiydik. "Düne kıyasla çok daha iyi olan [3. FP'de] biraz uzun bir koşu yaptık."

"Maalesef herhangi bir referans noktamız yoktu çünkü uzun sürüşlere odaklanan tek takım bizdik."

"Fakat bir şeyler bulmuş gibiyiz, bu Max ve Checo'ya meydan okumak için yeterli olacak mı, bilmiyorum. Ama hissiyat daha iyiydi.” dedi.