Sainz, yaz arasına kadar geleceğini düşünmeyecek: "Takıma beni rahat bırakmalarını söyledim"

Carlos Sainz, 2025 sezonu öncesinde Ferrari'den ayrılıp Williams'a katılmış ve ilk yılında dikkat çekici bir performans sergilemişti. İspanyol pilot geçen sezon 20 yarışta puan almayı başarırken, Azerbaycan ve Katar Grand Prix'lerinde podyuma çıkmıştı.

Ancak Williams bu sezona beklentilerin gerisinde başladı. Fazla kilolu ve rekabet gücü düşük bir FW48 ile mücadele eden takımın yaşadığı sıkıntılar, padokta Sainz'ın sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı ya da farklı seçenekleri değerlendireceği yönünde soru işaretleri oluşturdu.

Rakip takımlarla görüşüp görüşmediği sorulduğunda Sainz şu yanıtı verdi: "Hayır, pek sayılmaz. Gerçekten hayır. Çünkü şu anda Williams'ta yapmam gereken çok fazla iş var."

"Önümüzdeki birkaç yarış, gerçekleştirdiğimiz simülatör çalışmaları ve son aylarda yaptığımız toplantıların yoğunluğu düşünüldüğünde tamamen buna odaklanmış durumdayım."

"Takımıma da yaz arasına kadar beni biraz kendi halime bırakmalarını söyledim. Amacım Williams'a mümkün olduğunca yardımcı olmak ve mevcut durumu geliştirmek. Yaz arası geldiğinde ise elbette geleceğimi düşünmenin ve seçenekleri değerlendirmenin zamanı gelecek."

Carlos Sainz has struggled with an uncompetitive Williams car this year Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

İspanyol pilot, ilk hedefinin Williams'ta kalmak ve ekibin uzun vadeli yeniden yarış kazanan bir takım olma projesinin parçası olmaya devam etmek olduğunu vurguladı.

Williams ise performans sorunlarını çözebilmek adına kapsamlı bir geliştirme programı hazırlamış durumda. Takım patronu James Vowles, Silverstone'daki Britanya Grand Prix'sinde orta ölçekli bir güncelleme paketinin kullanılacağını açıklarken, Spa, Budapeşte ve Zandvoort'ta da yeni parçaların devreye gireceğini belirtti.

Hatta Vowles'a göre takım, eylül ayında düzenlenecek Azerbaycan Grand Prix'sine geldiğinde 'tamamen yeni bir otomobile' sahip olacak.

Bu güncellemelerin sağlayacağı performans artışı, Sainz'ın geleceğiyle ilgili vereceği kararda belirleyici rol oynayabilir.

Sainz bu konuda şöyle konuştu: "James Vowles, yönetim ekibi ve projede görev alan herkesle birlikte sorunların temel nedenine inmeye çalışıyorum. Her şeyin nerede yanlış gitmeye başladığını anlamaya odaklandık."

"Bence bunu büyük ölçüde analiz edip sonuca ulaştık. Ancak önemli olan yalnızca bunu tespit etmek değil. Bundan sonra ne yapacağımız, bu değişikliklerin ne kadar hızlı sonuç vereceği ve toparlanma sürecinde ne kadar disiplinli ve ne kadar agresif olacağımız da çok önemli."

"Tüm bunları değerlendiriyor, kendi tecrübem ve bakış açımdan mümkün olduğunca katkı sağlamaya çalışıyorum. Hangi alanlara daha agresif şekilde odaklanmamız gerektiğini belirlemeye çalışıyoruz."

"Ortada o kadar fazla veri ve yapılacak o kadar çok iş var ki, açıkçası başka şeyleri düşünmeye neredeyse hiç zamanım ya da zihinsel enerjim kalmıyor."

Sainz, tablo netleşene kadar menajerinden mümkün olduğunca az bilgi paylaşmasını istediğini de dile getirdi.

"Elbette yılın bu döneminde her zaman olduğu gibi padokta görüşmeler, bilgi alışverişleri ve çeşitli söylentiler olacaktır."

"Ancak ben yaz arasına kadar bunlardan mümkün olduğunca uzak kalmayı tercih ettiğimi söyledim. Takımın daha hızlı ilerlemesine yardımcı olmak istiyorum çünkü benim ideal planım ve önceliğim Williams'ta kalmak ve bu uzun vadeli projeyi sürdürmek."

Carlos Sainz ve James Vowles Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

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