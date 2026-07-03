Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Sainz, yaz arasına kadar geleceğini düşünmeyecek: "Takıma beni rahat bırakmalarını söyledim"

Carlos Sainz, 2026 sezonunun sonunda sona erecek Williams sözleşmesine rağmen geleceğiyle ilgili kararını yaz arasından önce vermeyi düşünmediğini söyledi.

Owen Bellwood Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, 2025 sezonu öncesinde Ferrari'den ayrılıp Williams'a katılmış ve ilk yılında dikkat çekici bir performans sergilemişti. İspanyol pilot geçen sezon 20 yarışta puan almayı başarırken, Azerbaycan ve Katar Grand Prix'lerinde podyuma çıkmıştı.

Ancak Williams bu sezona beklentilerin gerisinde başladı. Fazla kilolu ve rekabet gücü düşük bir FW48 ile mücadele eden takımın yaşadığı sıkıntılar, padokta Sainz'ın sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı ya da farklı seçenekleri değerlendireceği yönünde soru işaretleri oluşturdu.

Rakip takımlarla görüşüp görüşmediği sorulduğunda Sainz şu yanıtı verdi: "Hayır, pek sayılmaz. Gerçekten hayır. Çünkü şu anda Williams'ta yapmam gereken çok fazla iş var."

"Önümüzdeki birkaç yarış, gerçekleştirdiğimiz simülatör çalışmaları ve son aylarda yaptığımız toplantıların yoğunluğu düşünüldüğünde tamamen buna odaklanmış durumdayım."

"Takımıma da yaz arasına kadar beni biraz kendi halime bırakmalarını söyledim. Amacım Williams'a mümkün olduğunca yardımcı olmak ve mevcut durumu geliştirmek. Yaz arası geldiğinde ise elbette geleceğimi düşünmenin ve seçenekleri değerlendirmenin zamanı gelecek."

Carlos Sainz has struggled with an uncompetitive Williams car this year

Carlos Sainz has struggled with an uncompetitive Williams car this year

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

İspanyol pilot, ilk hedefinin Williams'ta kalmak ve ekibin uzun vadeli yeniden yarış kazanan bir takım olma projesinin parçası olmaya devam etmek olduğunu vurguladı.

Williams ise performans sorunlarını çözebilmek adına kapsamlı bir geliştirme programı hazırlamış durumda. Takım patronu James Vowles, Silverstone'daki Britanya Grand Prix'sinde orta ölçekli bir güncelleme paketinin kullanılacağını açıklarken, Spa, Budapeşte ve Zandvoort'ta da yeni parçaların devreye gireceğini belirtti.

Hatta Vowles'a göre takım, eylül ayında düzenlenecek Azerbaycan Grand Prix'sine geldiğinde 'tamamen yeni bir otomobile' sahip olacak.

Bu güncellemelerin sağlayacağı performans artışı, Sainz'ın geleceğiyle ilgili vereceği kararda belirleyici rol oynayabilir.

Sainz bu konuda şöyle konuştu: "James Vowles, yönetim ekibi ve projede görev alan herkesle birlikte sorunların temel nedenine inmeye çalışıyorum. Her şeyin nerede yanlış gitmeye başladığını anlamaya odaklandık."

"Bence bunu büyük ölçüde analiz edip sonuca ulaştık. Ancak önemli olan yalnızca bunu tespit etmek değil. Bundan sonra ne yapacağımız, bu değişikliklerin ne kadar hızlı sonuç vereceği ve toparlanma sürecinde ne kadar disiplinli ve ne kadar agresif olacağımız da çok önemli."

"Tüm bunları değerlendiriyor, kendi tecrübem ve bakış açımdan mümkün olduğunca katkı sağlamaya çalışıyorum. Hangi alanlara daha agresif şekilde odaklanmamız gerektiğini belirlemeye çalışıyoruz."

"Ortada o kadar fazla veri ve yapılacak o kadar çok iş var ki, açıkçası başka şeyleri düşünmeye neredeyse hiç zamanım ya da zihinsel enerjim kalmıyor."

Sainz, tablo netleşene kadar menajerinden mümkün olduğunca az bilgi paylaşmasını istediğini de dile getirdi.

"Elbette yılın bu döneminde her zaman olduğu gibi padokta görüşmeler, bilgi alışverişleri ve çeşitli söylentiler olacaktır."

"Ancak ben yaz arasına kadar bunlardan mümkün olduğunca uzak kalmayı tercih ettiğimi söyledim. Takımın daha hızlı ilerlemesine yardımcı olmak istiyorum çünkü benim ideal planım ve önceliğim Williams'ta kalmak ve bu uzun vadeli projeyi sürdürmek."

Carlos Sainz ve James Vowles

Carlos Sainz ve James Vowles

Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

İzle: F1 Gündem: Verstappen'in McLaren'a katılma şartı, Ferrari ve Aston Martin'den önemli güncelleme!

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Norris’ten Verstappen iddialarına yanıt: "Pek çok pilot McLaren’e gelmek istiyor"
Sonraki haber Canlı dereceler: Britanya GP 1. antrenman

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Owen Bellwood

Bearman uyardı: Haas, geliştirme yarışında rakiplerinin gerisinde kalabilir

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Bearman uyardı: Haas, geliştirme yarışında rakiplerinin gerisinde kalabilir

Cadillac, ABD bağımsızlığının 250. yılını Britanya GP'de özel renk düzeniyle kutlayacak

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Cadillac, ABD bağımsızlığının 250. yılını Britanya GP'de özel renk düzeniyle kutlayacak

Mekies: "Antonelli'nin Monako'daki temposu herkesi şaşırttı"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Mekies: "Antonelli'nin Monako'daki temposu herkesi şaşırttı"
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.

Sainz: "Williams şu anda 'söz verdiği' konumda değil"

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Sainz: "Williams şu anda 'söz verdiği' konumda değil"

Vowles, Sainz’ın Monako’daki kazasının etkilerini anlattı

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Vowles, Sainz’ın Monako’daki kazasının etkilerini anlattı

Sainz: "Barselona'da zor bir hafta sonu geçireceğiz"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Sainz: "Barselona'da zor bir hafta sonu geçireceğiz"
Daha fazlası
Williams

Williams, Britanya GP için özel renk düzenini tanıttı

Formula 1
Formula 1
Avusturya GP
Williams, Britanya GP için özel renk düzenini tanıttı

Vowles: "Avusturya hafta sonu telaşlı geçecek"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Vowles: "Avusturya hafta sonu telaşlı geçecek"

Williams'tan McLaren ve Red Bull'a destek: "İtiraz durumunda yanlarında olacağız"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Williams'tan McLaren ve Red Bull'a destek: "İtiraz durumunda yanlarında olacağız"

Son Haberler

Holgado: "En üst klasmanda yarışmak hayatımın hayali"

MotoGP
MGP MotoGP
Hollanda GP
Holgado: "En üst klasmanda yarışmak hayatımın hayali"

2026 Britanya GP 1. antrenman: Hamilton zirvede, Antonelli 2., Leclerc 3. sırada

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
2026 Britanya GP 1. antrenman: Hamilton zirvede, Antonelli 2., Leclerc 3. sırada

Antonelli'nin Avusturya GP sonucu nasıl özgüvenini artırdı?

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Antonelli'nin Avusturya GP sonucu nasıl özgüvenini artırdı?

Piastri, Verstappen iddiaları hakkında: "McLaren benden oldukça memnun"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Piastri, Verstappen iddiaları hakkında: "McLaren benden oldukça memnun"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle