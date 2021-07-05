Sainz: "Yavaş yavaş pazar günleri 'hızlı olan Carlos'u' gösteriyorum"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, yarışa sert lastikle başlayan birkaç isimden biriydi ve sert lastikler, yarışın ilk bölümünde orta veya yumuşak hamur kullananlara göre epey dezavantajlıydı.

Ancak İspanyol pilot, bu bölümü rakiplerine kıyasla uzatabildi ve son bölümde orta lastiklerle iyi bir yükselişe imza attı. Yarışı da Sergio Perez'in önünde beşinci bitirdi.

Yarışı yorumlayan Sainz, şöyle dedi: "Açıkçası zor bir yarıştı. Özellikle başlangıçta, sert lastiklerle beklediğimden çok daha zorlandım."

"Sert lastiklerle başlayarak bir bakıma risk almış olduk. Startta yumuşak ve orta lastiklerle olan diğer sürücülere kıyasla sıfır yol tutuş vardı fakat sakin kalmayı başardım ve ilk bölümü oldukça uzattım. Bu da bana orta lastiği kullanma şansı verdi."

"Doğruyu söylemek gerekirse yarışın ikinci kısmında çok eğlendim çünkü ilk kısımda pek bir şey yapabildiğimizi düşünmüyordum. Fakat sonunda işe yaradı. Aslına bakarsanız işe yarayacağını düşünmemiştim ve 48. turda pite girmeden önce bir güvenlik aracı çıkar mı diye düşünüyordum. Sonra tempo yakaladım ve lastikler kullanılmış olsa bile çok iyi bir tempom vardı. Charles, Daniel ve Checo'ya yaklaştım. Onları geçmeyi başardım. Özellikle strateji ve temponun her geçen yarış geliştiğini görmek keyif verici. Yavaş yavaş pazar günleri bunu yapabilen Carlos'u ortaya koymaya başlıyorum."

"Start biraz üzücü oldu çünkü bu kadar zorlanmayı beklemiyordum ya da istemiyordum. Sert lastiğin bana bu kadar pahalıya patlayacağını bilmiyordum fakat bunun dışında sakin kalmayı başardık."

Sainz, Ricciardo'ya olan atağıyla ilgili ise şöyle dedi: "Riccardo'yu geçmek kolay olmadı. Virajlardan çok hızlı çıkıyordu. Charles onu geçmeyi başaramadı ancak üçüncü virajda şansımı denemeye karar verdim, sonrasında iyi hızlandım ve kendisini dördüncü virajda geçtim. Mükemmel bir geçişti. Ardından hızlı bir tur çıkardım ve ceza alan Perez'in önüne geçtim."

"Bana göre hızımız, pistin özelliklerine bağlıydı. Bir yerde tek turda hızlıyız ve yarışta daha gerideyiz, bir başka yerde ise tam tersi. Sakin kalmak ve sahip olduğunuz araçtan maksimumu almak için her pistin özelliklerine dikkate alarak çok çalışmak gerekiyor. Bugün çok mutluyum çünkü maksimumu aldık."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images