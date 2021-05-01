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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Sainz: "Yavaş yavaş istediğim güven hissini yakalıyorum"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, sıralama turlarında istediği güven hissini yavaş yavaş yakaladığını ve bunun da performansını olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Sainz: "Yavaş yavaş istediğim güven hissini yakalıyorum"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, sıralama turlarında güçlü bir performans ortaya koydu ve henüz üçüncü yarışında genç takım arkadaşı Charles Leclerc'i geride bıraktı.

Seansın ardından konuşan Sainz, "Bugün zaman turu kaydetmek çok zordu, ancak aracı daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim, araçta daha fazla güven hissi vardı ve Imola'ya kıyasla daha iyiydi. Daha farklı hisler vardı."

"Özellikle araç ile olan hissiyatımdan ötürü gerçekten memnunum. Bugün sıralama turlarında ilerleme kaydettiğimi hissettim. Imola'dan sonra sürüş tarzımda birkaç değişiklik yaptım. Frenleme ve viraj girişleri için biraz farklı bir yaklaşım tercih ettim ve aynı zamanda pek çok farklı ayar denedim. Şimdi ilerleme kaydettiğimizi hissediyorum. Hâlâ gitmemiz gereken uzun bir yol var, fakat yarışlar devam ediyor ve sezon ilerledikçe daha fazla gelişim kaydedeceğimi hissediyorum." dedi.

Sainz, gösterdiği iyi performansa rağmen büyük adımlar atmak yerine, yavaş yavaş istediği yere ulaşmaya çalıştığını söyledi.

"Yavaş yavaş istediğim yere gidiyorum. Hâlâ ilerleme kaydettiğimi hissediyorum. Hâlâ geri dönüp başka bir yöne gidebilmek adına birkaç kez yanlış olan şeyi yapacağımı hissediyorum. Sonrasında bu ilk üç yarış gibi doğru olanı yapabilirim. İyi ve kötü yaptığım şeyler var. Bu, tamamen deneyim kazanmak ve araca yönelik kas hafızasını oluşturmakla ilgili. Gelişmeye devam edeceğime eminim ve evet, kesinlikle geliştirebileceğimiz şeyler var."

 

Leclerc'le olan ilişkisi sorulduğunda Sainz, "İyi. Bunun eğlenceli olduğunu söyleyebilirim çünkü pist üstünde sürekli limitlerde ve bu inanılmaz. Ben de öyleyim. Piste her çıktığımızda aracı %100 zorluyor ve bunu görmek çok eğlenceli. Çünkü her seferinde iyi bir tur attığımı düşünüyorum, verilere bakıyorum ve bazı yerlerde birkaç ondalık daha hızlı olduğunu görüyorum. Bu yüzden kendimi zorlamam gerekiyor. Bu da mücadeleyi eğlenceli kılıyor ve aynı zamanda zorlaştırıyor." cevabını verdi.

Sainz, bundan ötürü takım arkadaşını geride bıraktığı için de mutlu.

"Charles'ın sıralama turlarında her zaman apayrı bir iş yaptığını biliyoruz ve bu inanılmaz. Önde olmak iyi hissettiriyor, ancak sürüş tarzımı ve kendimi geliştirmek için kendime odaklandığımı söyleyebilirim."

"Araçla ilgili doğru hissi bulabilmek adına çok fazla değişiklik yaptım ve işe yarayan birkaç şey buldum. Şimdi amacım daha da hızlı olmak."

"Charles'ın orta lastikle başlayacak olmasını biraz kıskandım! Hislerim iyiydi, ancak ikinci bölümde zaman turu atmaya çalışırken trafik vardı ve hata yaptım. Son bölüme kaldığımdan emin olmak için de yumuşak lastiğe geçtik. Orta lastikle son bölüme kalmaya yakındık, ancak üçüncü yarışta çok fazla risk almak istemedim. Bu yüzden yarın yumuşak lastikle dezavantajlı olacağım."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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