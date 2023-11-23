Sainz: "Yas Marina Red Bull ve McLaren'a daha iyi uyuyor"

Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından Carlos Sainz, sezonu dördüncü sırada tamamlayabilir ve durum böyleyse, kariyerinin en iyi sonucunu alabilir.

Yine de Sainz, bu pozisyonun çok da önemli olmadığını söylüyor ve önemli olanın takımlar şampiyonasında Mercedes'i geçmek olduğunu belirtiyor.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Sainz şöyle dedi : "Bu yıl düzenli olarak inişler ve çıkışlar yaşadık."

"Genel olarak benim için iyi bir yıldı ama aynı zamanda biraz hayal kırıklığı yaşadık çünkü bu yıl kendimize koyduğumuz hedeflere ulaşamadık."

"Yine de araçla başa çıkmayı, onu geliştirmeyi ve bazı güçlü yarışlar çıkarmayı başardık."

"Yıl sonunda şampiyonada kaçıncı sırada yer alacağım çok önemli değil. Dördüncü, beşinci ya da altıncı olmak hayatımı değiştirmeyecek."

"Yine de elbette şampiyona dördüncülüğünü kazanmak ve takımlar şampiyonasında Ferrari'ye yardım etmek istiyorum."

"Mercedes ile aramızdaki mücadele yoğun şekilde devam edecek ama yıl boyunca durum hep böyleydi."

"Abu Dabi pisti Ferrari ya da Mercedes'ten ziyade Red Bull ve McLaren için daha uygun olacak."

"Önümüzde zorlu bir hafta sonu var."