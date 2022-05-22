Sainz: "Yarışta her şey mümkün"

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Carlos Sainz, İspanya GP sıralama turlarında bu yıl altıncı kez Charles Leclerc'e mağlup oldu ve 0.4 saniye gibi ciddi bir farkla geride kaldı.

Bütün hafta sonu denge sorunları yaşadığını söyleyen Sainz, üçüncülüğün yarış için kötü bir yer olduğunu düşünmüyor.

Sainz, "Aracımız bugün çok iyiydi. Kesinlikle çıkarılabilecek daha fazla tur zamanı vardı ama bütün hafta sonu denge sorunları yaşadım. Yüksek hızlarla düşük hızlar arasında denge yakalayıp, aracı kendi isteklerime göre ayarlamaya çalıştım ve Q3'ün sonunda iyi bir tur atmayı başardık."

"Q1 ve Q2'de çok fazla zorlandığım için, bunu yapabilmek iyiydi. Ayrıca üçüncü sıranın, ilk viraja kadarki uzun düzlükten ötürü başlangıç için hâlâ iyi bir yer olduğuna inanıyorum." dedi.

Sıcaklığın yol tutuşu nasıl etkilediği sorusuna Sainz, "Elbette bunun etkisi oldu. Bütün hafta sonu boyunca arka tarafla mücadele ediyordum. Bu yüzden tahmin edersiniz ki daha yüksek sıcaklıklar ve yüksek rüzgar durumu daha da zorlaştırdı."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yaşadığım zorlukları sıralama turlarında biraz daha belirginleştirdi fakat ayarlarda bir şeyler bulmaya çalıştık. Bu yeni araçlardan ve yeni düzenlemelerden en iyi şekilde faydalanmak adına aracı seanstan seansa değiştirmeye devam ediyoruz."

"Charles'ın da dediği gibi üçüncü antrenmanda bize yarış temposunda yardımcı olacak bir şeyler bulduğumuza inanıyorum."

"Artık iyi bir kalkış yapmaya çalışacağım. Sonra her şey hava koridoruna girmek ve ilk virajda frenleme yapmakla ilgili olacak. Hepimiz aynı anda oraya gelirsek ilginç olacak fakat Formula 1 böyledir. Bu tür anlar durumu eğlenceli hale getirebilir ve bence iyi bir gösteri sunabiliriz." cevabını verdi.

Sainz, pistte geçiş yapmanın zor olacağı görüşünde.

"Bu pistte geçirdiğimiz son birkaç güne bakarsak takip etmek bana göre son zamanlardan daha zor. Bu, sıcaklık ve sıcaklıktan dolayı zorlanan lastiklerle ilgili. Yani bir aracın arkasında geçirdiği her turda lastikleri aşırı ısıtıyorsunuz ve yol tutuş kayboluyor. Barselona gerçekten çok sıcak ve geçiş yapmak kolay olmayacak."

"Bu açıdan yarın için iki önemli husus var: Kazanmak için doğru şekilde başlamamız gerekiyor ve ayrıca lastikleri doğru şekilde yönetmeliyiz. Strateji de birden fazla pit stop olacağı için önemli olacak. Kaç tur var bilmiyorum, 66 olabilir. Bunun için hazırım, iyi bir start almaya, ilerlemeye çalışmaya ve sonrasında zorlamaya hazırım."

"Max ve Charles son zamanlarda çok iyi bir tempoya sahip olduklarını gösterdiler fakat yarın her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum."