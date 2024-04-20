Sainz: "Yarışta daha güçlü olacağız"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, ikinci bölümde yaptığı kazanın ardından geri dönmeyi başardı ve yarışa yedinci başlayacak.

Fakat takım, pazar gününe yönelik ayarlar yapmış durumda. Bu da ekibin umutlarını yükseltiyor.

İspanyol pilot seansın ardından şöyle dedi: "Bu sıralama seansı umduğumuz kadar iyi geçmedi fakat son virajdaki kazadan sonra toparlanmayı başardık."

"Genel olarak bizim için zor bir seans oldu çünkü ilk sektörde biraz fazla zorlandık ve tur zamanımız daha iyi pozisyonlar için yeterli değildi."

"Ancak yaptığımız ayarlarla önümüzde başlayan bazı rakiplerimizden daha hızlı olacağımıza eminim."

"Yarın stratejinin de önemli bir rol oynayacağı ilginç bir yarış bizi bekliyor."

Pistle ilgili Sainz şunları söyledi: "Buradaki uzun virajların Avustralya'dan ziyade Suzuka'ya benzediğini söylemiştim."

"Fakat sonunda Suzuka'dan bile daha kötü olduğunu söyleyebilirim. Bu hafta sonu bizim için çok fazla tutuş sağlamıyor gibi görünen garip bir asfalt da birleştiğinde, tek turda özel bir şey yapamadık."

"Bugün araçta çok daha fazlası olduğunu sanmıyorum. Her iki araç da aynı bindelik dilimdeydi. Umarım yarışta bazen gördüğümüz bu son birkaç ondalığı buluruz."

Red Bull'la olan mücadele sorulduğunda Sainz, "Bence Red Bull'dan ziyade iki McLaren ve Aston'u nasıl geçebileceğimize odaklanmamız gerekiyor."

"Bu hafta sonu tek turda daha iyi bir tempo sergilediler fakat yarış temposunda şansımızı denemeye çalışacağız."

"Buradaki sorun, geçmemiz gereken üç araç olması."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, spins out in Q2 causing car damage and a red flag Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Normalde Suzuka benzeri bir yarışta Lando'yu geçmek için iki stint atmam gerekirdi. Yarın üç aracı geçmek için gerçekten doğru yarış temposunu göstermeniz gerekiyor ve üçünü de geçmek zor olacak çünkü bir aracı geçmeye çalışırken lastikleri çok fazla aşındırıyorsunuz."

"Bence geri dönebiliriz ama bugünden çok daha iyi bir tempo göstermemiz gerekiyor."

Yarışta daha sert mücadeleler görmeyi bekleyip beklemediği sorusuna Sainz, "İnsanların sprintte, özellikle de ilk birkaç turda ve son turlarda daha fazla savaştığını görüyorum. Kaybedecek bir şeyiniz olmuyor, daha az puan kaybediyorsunuz."

"Fakat ana yarışta lastikleri yönetme, biraz daha fazla strateji uygulama eğiliminde oluyorsunuz çünkü işin içinde daha fazla strateji var. Bence her iki şekilde de eğlenceli."

"Sert yarışmak eğlenceli. Sabah gride bakıp Max, Lewis, Fernando, Lando, ben ve Charles'ı gördüğümde, mücadelenin devam edeceğini düşündüm ve gerçekten eğlenceliydi! Onlarla savaşmaktan keyif aldım."

"F1'in bu yılki seviyesine bakıp, birbirimizle nasıl mücadele ettiğimizi görmek çok güzel."

"Tüm bu mücadelelerden çok keyif alıyorum."