Sainz: "Yarışta daha güçlü olacağız"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, ikinci bölümde yaptığı kazanın ardından geri dönmeyi başardı ve yarışa yedinci başlayacak.

Fakat takım, pazar gününe yönelik ayarlar yapmış durumda. Bu da ekibin umutlarını yükseltiyor.

İspanyol pilot seansın ardından şöyle dedi: "Bu sıralama seansı umduğumuz kadar iyi geçmedi fakat son virajdaki kazadan sonra toparlanmayı başardık."

"Genel olarak bizim için zor bir seans oldu çünkü ilk sektörde biraz fazla zorlandık ve tur zamanımız daha iyi pozisyonlar için yeterli değildi."

"Ancak yaptığımız ayarlarla önümüzde başlayan bazı rakiplerimizden daha hızlı olacağımıza eminim."

"Yarın stratejinin de önemli bir rol oynayacağı ilginç bir yarış bizi bekliyor."

Pistle ilgili Sainz şunları söyledi: "Buradaki uzun virajların Avustralya'dan ziyade Suzuka'ya benzediğini söylemiştim."

"Fakat sonunda Suzuka'dan bile daha kötü olduğunu söyleyebilirim. Bu hafta sonu bizim için çok fazla tutuş sağlamıyor gibi görünen garip bir asfalt da birleştiğinde, tek turda özel bir şey yapamadık."

"Bugün araçta çok daha fazlası olduğunu sanmıyorum. Her iki araç da aynı bindelik dilimdeydi. Umarım yarışta bazen gördüğümüz bu son birkaç ondalığı buluruz."

Red Bull'la olan mücadele sorulduğunda Sainz, "Bence Red Bull'dan ziyade iki McLaren ve Aston'u nasıl geçebileceğimize odaklanmamız gerekiyor."

"Bu hafta sonu tek turda daha iyi bir tempo sergilediler fakat yarış temposunda şansımızı denemeye çalışacağız."

"Buradaki sorun, geçmemiz gereken üç araç olması."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, spins out in Q2 causing car damage and a red flag

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images