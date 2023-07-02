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Sainz, yarışta çifte podyum alabileceklerini düşünüyor

Ferrari pilotu Carlos Sainz, üçüncü tamamladığı sprint yarışının ardından çifte podyum hedefliyor.

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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, fren sorunuyla başladığı cumartesi gününde güçlü bir performans sergiledi ve sprint yarışında üçüncü oldu. 

Yarışın ardından konuşan Sainz, şöyle dedi: "En kolay cumartesi değildi fakat gün zorlu başladığı için üçüncülükten memnunum."

"Sprint sıralama turlarında fren problemi yaşadım ve bunu düzeltmek zaman aldı, bu yüzden ikinci bölüme ulaşmak için yalnızca bir turum vardı."

"Yağmurlu sprint yarışı da zordu. Aracı hızlı virajlarda sürmek kolay değildi, ama bugün maksimum seviyemiz olan üçüncülüğü almayı başardım."

Hulkenberg'i daha erken geçseydi, bunun yarışını değiştirip değiştiremeyeceği sorusuna Sainz, "Hayır, sanırım onu gerçekten geçebileceğim ilk anda geçtim."

"Checo onu geçti, bir tur sonra da ben geçtim. Başlangıçta Nico çok hızlıydı ve sonra sanırım lastikleri bizden biraz daha fazla aşındı."

"Sonrasında Nico'yu geçtiğim sıralarda lastiklerim çalışma aralığı olarak en iyi noktadaydı ve oldukça hızlıydım - ama Checo biraz fazla uzaktaydı ve onu yakalayamadık."

"Fakat genel olarak sağlam bir yarıştı, bugün yanlış bir adım atmak çok kolaydı, tüm hafta sonu boyunca ilk kez geçiş lastiklerini kullandım, bu yüzden ne kadar tutuşa sahip olacağını anlamak zordu."

"Yine de iyi bir iş çıkardı." cevabını verdi.

Güncellenmiş araçla ilgili hisleri sorulduğunda Sainz, "Fena değildi. Açıkçası Max çok öndeydi, ama yarışın ilk bölümünü Nico'nun arkasında geçtik."

"Yarın aşınma ve tempo nasıl olacak bilmiyorum. Umarım araç sıralamalarda olduğu kadar iyi olur ve bu da yarın iki araçla birden podyuma çıkabileceğimiz anlamına gelir," dedi.

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