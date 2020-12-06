Sainz: "Yarışta bol bol aynalarımıza bakmamız gerekecek"

McLaren hem cuma hem de cumartesi günkü antrenmanlarda, yavaş kaldı ve son bölüme kalıp kalamayacakları muammaydı.

Fakat Carlos Sainz iyi bir turla son bölüme kaldığı gibi, seansı da sekizinci sırada tamamladı.

Seansın ardından konuşan Sainz, "Bizim için çok zor bir gün oldu ama doğru kararlar ve iyi bir performansla son bölüme kalmayı başardık. Şimdiye kadar bizim için kolay bir hafta sonu olmuyor. Dünden beri doğru yönde adımlar atmayı ve bugün tüm hafta sonu hızlı olan birkaç aracı geride bırakmayı başardık, ki bundan ötürü mutlu olabiliriz."

"Stratejik anlamda iyi kararlar aldık ve çok iyi turlar attık. Yarın zorlu bir yarış olacak. Ama her bir puan şampiyona için kilit önem taşıdığı için pozisyonumuzu korumak ve fırsatlardan yararlanmak adına sıkı şekilde mücadele edeceğiz."

"Başlangıçta sert lastikle sürüş yapmaya karar verdim ve bugün ilk bölümü sadece bir set yumuşak lastikle geçtiğimden emin olmaya çalıştım. Pistin gelişiminden faydalanabilmek için yumuşak lastiklerle attığım turu, olabildiğince ertelemek istedim. Bu sayede ikinci bölümde iki yumuşak lastiğim vardı. İlk denmemde hava koridorundan iyi şekilde faydalandım ve bu da Q3'e geçmeme izin verdi."

"İlk sektörde en iyi zamanı yaptım ama bunun temel sebebi hava koridoruna girmemdi. Sizi temin ederim ki bu hafta sonu herhangi bir sektörde en iyi olacak durumda değiliz."

"Yarışa gelirsek, karmaşık olacak. Yarış için iki sek orta lastiğim var. Sıralama turlarından önce Q3'e kalacağımı, sekizinci olacağımı ve iki set orta lastiği saklayacağımı söyleseydiniz hemen kabul ederdim."

"Bugün elde edebileceğimizin en iyisini yaptık. Bizim için iyi bir gün çünkü üçüncü antrenmanda gerideydik... Yarın muhtemelen ileriye değil aynaya bakmamız gerekecek gibi görünüyor. Ama elimizde olanla savaşmaya çalışacağız."

Sainz, performans kaybının sebebi sorulduğunda, "Eğer bunu açıklayabilseydim, bir çözümümüz olurdu ve bugün daha önde yer alırdık. Ancak maalesef kolay bir açıklaması yok, bulunması kolay bir sorun değil. Ben de en az sizin kadar şaşırdım. Sadece Formula 1'in asla durağan olmadığını gösteriyor, sizin için her zaman bazı sürprizler var. Her zaman deneyip analiz edecek pek çok şey var." yanıtını verdi.