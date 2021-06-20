Sainz, yarışta "ana rakipleriyle" sıkı bir savaş beliyor

İspanyol pilot, takımın güçlü olduğu hem Monako hem Bakü'de kırmızı bayrak nedeniyle istediği turu atmayı başaramamıştı. Bu yüzden de yarışa geride başlamak zorunda kaldı.

Ancak Fransa'da iyi bir performans sergiledi ve sıralama turlarını beşinci sırada noktaladı.

Seansın ardından konuşan Sainz, "Takım için kötü bir gün değil. Hareketli geçen birkaç cumartesi gününün ardından, bugünkü gibi temiz bir sıralama turlarına sahip olmak güzeldi. Araçtan her şeyi çıkarmayı ve bu tarz bir pistte kaydettiğimiz ilerlemeyi göstermeyi başardık."

"Kendi açımdan, farklı koşullara ve virajlara uyum sağlayıp, gelişmeye devam ediyorum. Bugün hangi lastiği kullanırsam kullanayım araç içerisinde kendimi rahat hissettim. Yarınki yarış için iyi bir konumdayız ve her fırsatı en üst düzeye çıkarmaya çalışacağız."

"Doğruyu söylemek gerekirse bu son üç hafta sonunda -Monako'da, Bakü'de ve burada- kendimi çok güçlü hissettim. Bu üç hafta sonunda sahip olduğum ilk temiz sıralama turları buydu. Bu, gerçek potansiyelimi ve aracın gerçek potansiyelini benim tarafımdan göstermeyi başardığım ilk sıralama turları. Bu yüzden iki sinir bozucu sıralama seansından sonra temiz bir tane geçirmek kesinlikle iyi hissettirdi. Sanırım bunun vakti gelmişti çünkü biraz hayal kırıklığına uğramaya başlamıştım."

"Monako ve Bakü'nün bizi şaşırttığını söyleyebilirim. Bahreyn'de düşük hızlarda gerçekten güçlü bir aracımız olduğunu gördük. Bakü'ye bakarsanız, burası çok uzun bir düzlüğü olan bir pist ve geriye düşeceğimizi düşünüyorduk. Fakat Monako ve Bakü'deki C5 lastiği, bize gerçekten iyi performans sergileme fırsatı verdi ve pole pozisyonu için savaşmak güzeldi. Söylediğim gibi hayla kırıklığı yaşadım çünkü iki hafta sonu da kırmızı bayrakla diğer şeylerle temiz geçmedi. Normal bir tur atamadım. Fakat şimdi temiz bir tur atabilmek güzel."

"Dün, yarış hızımız hızı kötü değildi fakat ana rakiplerimizle sıkı bir savaş olacak. Fransa'yı iyi bir sonuçla bitirmek için temiz bir ilk tur ve iyi bir stratejiye sahip olmamız gerekiyor."

Sainz, bu yılki araca çok fazla güncelleme getirmediklerini de ekledi.

"Şimdiye kadar bu yıl araçta çeşitli ayarlar denedik faka büyük bir güncellememiz olmadı. Tüm odak noktamız gelecek yıla çevrilmiş durumda. Gelecek yıl bir sonraki adımı atmak istiyoruz. Şimdiye kadar bu yıl ki aracı sadece onu daha iyi anlayarak ilerletmeyi başardık. Araçta değiştirdiğimiz parçalar çok küçük ve tüm bunları yaparak her hafta sonu biraz daha hızlı hale geldik. Burada maalesef Monako ve Bakü'den önce olduğu gibi liderlerle aramızda 0.6-0.7 saniye var. Geçen yıla göre iyi bir ilerleme kaydetmeyi başardık."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images