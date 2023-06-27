Sainz: "Yarışları aynalarıma bakarak geçirmek istemiyorum"

Sainz ve takım arkadaşı Charles Leclerc bu sezonun büyük bir bölümünde SF-23'ile özellikle Pazar günleri zorlandılar.

Araç sıralama turlarında RB19'a oldukça yakın olduğunu göstermesine rağmen, yarış temposunda oldukça gerideydi.

Ferrari son haftalarda ne yapması gerektiğine dair bir anlayış geliştirse de tüm faktörleri ele aldığından emin olduğu bir aşamada değil.

Takımının beklenmedik zorluklarla karşılaştığını düşünen Sainz, Motorsport.com'a verdiği özel röportajda, "Bence biraz daha büyük resmi görürseniz, geçen yılın ikinci yarısına doğru pole pozisyonu için mücadele edebilecek bir aracımız olduğunu görebilirsiniz, ancak yarışlarda her zaman Red Bull tarafından yeniliyorduk."

"İnsanlar çoğu zaman bunun için stratejiyi suçluyorlardı. Ama aslında bence çoğu zaman yarışta Red Bull kadar hızlı değildik; tıpkı Budapeşte'de, Austin'de ya da diğer pole pozisyonunda olduğumuz ancak yarışta geriye düştüğümüz hafta sonları gibi."

"Sorun, 0.1 saniyeyle pole pozisyonunda olmamız ve yarış temposunda 0.2-0.3 saniye geride kalmamızdı."

"Ancak bu yıl bazı sıralamalarda 0.5, yarışta ise 0.8 gerideyiz. Yani artık fark daha büyük."

Konsept Zamanlaması

Ferrari'nin geçen yılki aracının yarış temposu tutarlılığı konusundaki şüphelerin ortaya çıkması, takımın SF-23 konseptine bağlı kalmasından sonra geldi.

Sainz, Ferrari'nin o aşamada durumu bilmesinin mümkün olmadığını, özellikle de rakibi Red Bull'un sezonun ortasına kadar kendini göstermediğini söyledi.

Ferrari'nin 2022 tasarımına bağlılığını değerlendiren Sainz şunları söyledi: "Geçen yıl 2023 aracı üzerinde çalışmaya başladığımızda rekabetçiydik."

"Dolayısıyla henüz sezonun ikinci yarısının nasıl olacağından haberdar değildik, aracın yarış temposunda zorlanacağını bilmiyorduk."

"Sezonun ilk altı-yedi yarışında hem yarışta hem sıralamada hızlıydık. Bu yüzden şu anki araçta 2022 aracını baz aldık."

"Belki sezonun ikinci yarısı daha erken gelseydi, 2023'ün ilk yarısı daha kolay olurdu."

"İşte bu yüzden F1 çok karmaşık ve F1'i anlamak çok zor, dışarıdan eleştirmek çok kolay. Sadece bunu sineye çekmeniz, tepkisel davranmanız, doğru adımları attığınızdan emin olmanız ve bir ekip olarak çalışmaya devam etmeniz gerekiyor."

Ferrari mechanics on the grid with the car of Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari aracı 'sizi şaşırtabilir'

Sainz'in 2022 aracına alışması biraz zaman alsa da ve araç rakiplerine kıyasla rekabetçi olmasa da, bu yıl işlerin üstesinden geldiğini düşünüyor.

Ancak Sainz, SF-23'ün limite ulaştığında güven veren bir araç olmadığını itiraf etti.

"Yalan söylemeyeceğim, araçla ilgili hislerim hâlâ çok iyi değil. Bu yüzden aracın sınırlarını zorlayamıyorum."

"Sizi şaşırtabilecek bir araç. Gerçekten çok zor bir araç ve bunu dışarıdan görebiliyorsunuz. Ama en azından aracı nasıl ayarlamam ve nasıl kullanmam gerektiğini az çok biliyorum."

"Bu iki değişkene sahipsem, her hafta sonu araçla aşağı yukarı olması gereken bir performans yakalayabileceğimi düşünüyorum."

"Hâlâ anlamadığım ve asla anlamayacağım bir hafta sonu olan Bakü hariç, diğer tüm hafta sonlarında araçla olması gereken yerdeydim ve bununla gurur duyuyorum."

"Tabii ki tamamıyla mutlu değilim çünkü araçtan daha fazla keyif almak, daha fazla zorlamak ve yarışta geriye düşmemek istiyorum; yarışları aynalara bakarak geçirmek istemiyorum. Şu anda geliştirmeye çalıştığımız şey bu."

Vasseur doğru kişi

Ferrari'de uzun süredir takım patronluğu yapan Mattia Binotto'nun 2022 sonunda görevden ayrılması üzerine yerine Fred Vasseur geldi.

Binotto'nun ayrılışının takımdaki işleyişi etkileyip etkilemediği sorulduğunda Sainz şunları söyledi: "Bilmiyorum ve asla da bilemeyeceğim, bu değişikliğin ne kadar etkisi olduğunu asla bilemeyeceğiz. Ancak tüm değişikliklerin daha iyisi için olduğuna ve yakında karşılığını alacağımıza inanmak istiyorum."

"İlerleme göreceğimizi düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse, ne kadar çok test yaptığımıza, ne kadar çok denediğimize ve keşfettiğimiz her şeye bakarak, iyi bir yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Ama bunu zaman gösterecek."

Bununla birlikte Sainz, Vasseur'ün etkisinin takımda hissedilmeye başlandığına inanıyor.

"Takımda her şeyin iyi bir şekilde çalışmaya başladığını düşünüyorum."

"Ancak Barselona gibi kendinizi kötü hissettiğiniz hafta sonları geçirirken bunu kanıtlarla desteklemek çok zor.

"Charles'ın Bakü'de, benim Avustralya'da geçirdiğim olumlu hafta sonları gibi daha fazla hafta sonu geçirdikçe ve daha fazla kanıt buldukça daha fazla cesaretleneceğiz. Ama şu anda bunu göstermek zor."

"Ancak Fred'e, işleri ele alış biçimine ve takımı yönetme şekline güvenim tam. Çok etkilendiğimi ve onunla çok iyi anlaştığımı söyleyebilirim. Düşünme şeklini, fikirlerini ve Ferrari için gördüğü yönü seviyorum."