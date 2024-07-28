Sainz: "Yarışın yarısına geldiğimizde podyuma çıkacağımı düşündüm"
Carlos Sainz, Belçika Grand Prix'sinin orta noktasında podyuma çıkmayı beklediğini; ancak sonrasında kendini yedinci sırada bulduğunu söyledi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, makes a pit stop
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Yarışa yedinci sırada başlayan Sainz, Sauber pilotu Guanyu Zhou ile sert lastikleri tercih eden tek isimdi.
10. tur itibariyle orta lastikler için pitler başlarken; Sainz ilk stintini uzatmış oldu ve böylece liderliği ele geçirdi. 20. turda ilk kez pite çağrıldığında Sainz'ın tek pit stop stratejisini deneyip denemeyeceği düşünülüyordu. Ancak 20 turluk ilk stintin ardından yalnızca 7 tur sonra ikinci kez pite çağrıldı.
Böylelikle Ferrari pilotu yarışı yedinci sırada noktalamış oldu.
Sainz, ilk pite girdiği 20. turda; yarışı podyumda bitirebileceğine inandığını dile getirdi.
"Yarışa sert lastikle başladığımız için bazı riskler aldık."
"Hatta bir pozisyon kazandık, bu yüzden bu strateji hakkında çok iyimser ve olumluydum."
"Yarışı 20. tura kadar biraz uzatmayı başardık. Geriye dönüp baktığımda yeterince uzun olmadığını görüyorum çünkü bugün muhtemelen tek pit stop iyi bir olasılık gibi görünüyordu."
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, goes wide into the gravel
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
"Şimdi geriye dönüp baktığımda bunu söylemek kolay ama yarışın çok daha fazla şey vaat ettiğini hissediyordum. Yirmi turdan sonra podyuma çıkma şansımız olabilir diye düşünürken birden yarışı yedinci sırada bitirdim; dolayısıyla bakmamız gereken bir şeyler olduğu açık."
İspanyol pilot ayrıca, Ferrari'nin rakipleriyle arasında bariz bir hız farkı olduğunu hissettiğini açıkladı.
Sainz, "Bugün rakiplerimizin daha hızlı olduğunu düşünüyorum."
"Mercedes, Red Bull ve McLaren'in yarıştaki hızına baktığımızda, ileriye doğru bir adım attığımızı düşünemiyorum."
"Bir noktada podyuma çıkacağımı hissediyordum ama herkes sert lastiklere geçtiğinde bariz hız farkını görebiliyorduk. Kendimi çok rekabetçi ve hızlı hissetmeme rağmen, bana diğerlerinin tur zamanlarını söylediklerinde öyle olmadığımı anladım." dedi.
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