Sainz: "Yarışın yarısına geldiğimizde podyuma çıkacağımı düşündüm"

Yarışa yedinci sırada başlayan Sainz, Sauber pilotu Guanyu Zhou ile sert lastikleri tercih eden tek isimdi.

10. tur itibariyle orta lastikler için pitler başlarken; Sainz ilk stintini uzatmış oldu ve böylece liderliği ele geçirdi. 20. turda ilk kez pite çağrıldığında Sainz'ın tek pit stop stratejisini deneyip denemeyeceği düşünülüyordu. Ancak 20 turluk ilk stintin ardından yalnızca 7 tur sonra ikinci kez pite çağrıldı.

Böylelikle Ferrari pilotu yarışı yedinci sırada noktalamış oldu.

Sainz, ilk pite girdiği 20. turda; yarışı podyumda bitirebileceğine inandığını dile getirdi.

"Yarışa sert lastikle başladığımız için bazı riskler aldık."

"Hatta bir pozisyon kazandık, bu yüzden bu strateji hakkında çok iyimser ve olumluydum."

"Yarışı 20. tura kadar biraz uzatmayı başardık. Geriye dönüp baktığımda yeterince uzun olmadığını görüyorum çünkü bugün muhtemelen tek pit stop iyi bir olasılık gibi görünüyordu."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, goes wide into the gravel

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images