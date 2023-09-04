Sainz, yarışın ardından hırsızlık girişimine maruz kaldı!
Ferrari pilotu Carlos Sainz, İtalya GP'sinin ardından hırsızlığa uğradı, ancak çalınan saatini geri almayı başardı.
İtalya GP'sini üçüncü tamamlayan Sainz, podyum seremonisinin ardından toparlanmak için pistin birkaç kilometre güneyindeki Milano'da bulunan oteline geçti.
Henüz takım kıyafetlerini bile çıkarmamış olan Sainz, saat 20.30 civarında otelinin tam önünde üç hırsızın saldırısına uğradı.
Epey hızlı gerçekleşen saldırı sonucu Sainz'a ait Richard Mille marka saat hırsızların eline geçti.
Hemen etrafındakilerle birlikte harekete geçen ve hırsızları kovalayan Sainz, çevre sakinlerinin de dahil olduğu kısa bir kovalamacanın ardından 235.000 Euro değerindeki saatini geri almayı başardı.
Hırsızlık girişiminde bulunan ve yaşları 18-20 aralığındaki üç şahıs ise gözaltına alındı.
Formula 1 pilotları geçmişte de sık sık böyle girişimlerle karşılaştılar; ilk aklımıza gelen örnek, kısa süre önce iki motosikletli tarafından saati çalınan Charles Leclerc.
İtalya'da tatil yaptığı sırada böyle bir olay yaşayan Leclerc de aynı Sainz gibi hırsızların peşine düşmüş ve saatini geri almayı başarmıştı.
Son Haberler
Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"
Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor" Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"
Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"
Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter" Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"
F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü
F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü
Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı
Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar