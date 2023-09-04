Sainz, yarışın ardından hırsızlık girişimine maruz kaldı!

İtalya GP'sini üçüncü tamamlayan Sainz, podyum seremonisinin ardından toparlanmak için pistin birkaç kilometre güneyindeki Milano'da bulunan oteline geçti.

Henüz takım kıyafetlerini bile çıkarmamış olan Sainz, saat 20.30 civarında otelinin tam önünde üç hırsızın saldırısına uğradı.

Epey hızlı gerçekleşen saldırı sonucu Sainz'a ait Richard Mille marka saat hırsızların eline geçti.

Hemen etrafındakilerle birlikte harekete geçen ve hırsızları kovalayan Sainz, çevre sakinlerinin de dahil olduğu kısa bir kovalamacanın ardından 235.000 Euro değerindeki saatini geri almayı başardı.

Hırsızlık girişiminde bulunan ve yaşları 18-20 aralığındaki üç şahıs ise gözaltına alındı.

Formula 1 pilotları geçmişte de sık sık böyle girişimlerle karşılaştılar; ilk aklımıza gelen örnek, kısa süre önce iki motosikletli tarafından saati çalınan Charles Leclerc.

İtalya'da tatil yaptığı sırada böyle bir olay yaşayan Leclerc de aynı Sainz gibi hırsızların peşine düşmüş ve saatini geri almayı başarmıştı.