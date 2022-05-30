Sainz: "Yarışı tur bindirmelerde kaybettik"

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Ferrari pilotu Carlos Sainz, Monako'da galibiyete çok yaklaşsa da sonunda ikinci oldu ve bir kez daha istediği zafere ulaşamadı.

İspanyol pilot yarışın ardından kaçan galibiyetle alakalı şöyle dedi: "Bugün alınması gereken çok zor kararlar vardı ve neler yapabileceğimizi görmek adına takım radyosundan sürekli iletişimde olmamız gerekiyordu. Bir noktada yağmur lastiklerinde kalırsam, önde olacağımı biliyordum fakat öndeyken pistin durumunun kuru zemin lastiğine geçişe çok yakın olduğunu gördüm."

"Asfalt çok çabuk kurudu ve o anda kuru zemin lastiklerine geçme kararı aldık. Sert lastik hemen iyi bir çekiş yakalamamı sağladı ancak şanssızdım çünkü iki sektör boyunca çok yavaş geçen bir Williams'ın arkasında takılıp kaldım. Bu bana bir veya iki saniye kaybettirdi fakat Sergio Perez'in beni pitlerle geçmesi için yeterli bir zamandı."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Son turlarda mümkün olduğunca zorladım ve şikan bölümünde atak yapmak mantıklı görünüyordu anca pistin iç kısmı çok ıslaktı. İçeriye dalıp, sonra yavaşlamaya çalışırsam kazaya neden olabilirdi. Büyük olasılıkla Sergio'ya çarpıp, kendimi de yarış dışı bırakırdım."

"Gerçekçi bakarsak modern araçlar, böyle dar bir pist için çok genişler ve geçiş yapma şansınız neredeyse hiç yok. Elimden geleni yaptım ve eğer geçiş yapmaya çalışsaydım, onuna temas edip kendimi de yarış dışı bırakırdım. Bir bakıma yapabileceğim her şeyi yaptım."

Sainz, Monako'da Ferrari'nin mi yoksa Red Bull'un mu daha hızlı olduğu sorusuna, "Bilemiyorum ve bana sorarsanız bir önemi de yok. Monako'da her şey hızla alakalı değil. Pit stoplar için doğru anı seçmeli, doğru stratejik kararlar vermelisiniz. Red Bull geçiş lastiklerine geçti, biz de yağmur lastiklerinde kalmaya karar verdik. Bu bölümden sonra öndeydik, bu yüzden bence doğru kararlar verdik. Bize pahalıya patlayan şey tur bindirme anları ve orada kaybettiğimiz vakitti." cevabını verdi.

Sainz, galibiyeti kaybetmelerini iki faktöre bağladığını söyledi ve şöyle dedi: "Bence Checo, pite girmeden önce gerçekten çok iyi bir tur çıkardı. Bunun için hem bir pilot olarak Checo'yu hem de Red Bull'u övmek gerekiyor. Fakat kendi tarafımızdan yarışı piste çıkış turunda kaybettik."

"Birinci ve ikinci sektörü, sert lastikleri ısıtmakta zorluk çeken bir Williams'ın arkasında geçirdim. Takım radyosunda çok sinirlendim çünkü Checo'nun geçiş lastiğiyle çok iyi bir tur çıkaracağını ve bizim de trafik yüzünden sert lastiklerle kötü bir piste çıkış turu atacağımızı biliyordum."

"Eğer pite bir tur geç veya bir tur erken girseydik, o zaman durum farklı olurdu. Belki de önümüzde tur yiyen bir araç olmazdı. Fakat pist ıslak olduğunda pite ne zaman gireceğinizi hesap etmek zordur çünkü pit girişi ve çıkışı ıslaktır."

"Bu açıdan takımın elinde bir fikir ya da gösterge olmuyor çünkü pit giriş ve çıkış süreleri değişkenlik gösteriyor. O sırada lastikleri ısıtmakta zorlanan Williams'ın ardında çıktığım için şanssızdım. Yarış burada farklı yöne gitti."