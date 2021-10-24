Sainz, yarışa yumuşak lastikle başlayacağı için üzgün

Carlos Sainz sıralama turlarının ikinci bölümünde, orta lastikle son bölüme kalmayı başaramayan iki isimden biriydi. Bu yüzden de pazar günü yumuşak lastikle başlayacak.

Sıralama turlarını altıncı bitiren Sainz, "Sıralama turlarından oldukça memnunum. Genel olarak iyi bir hafta sonu geçiriyoruz. Araçta kendimi rahat hissediyorum ve bu sayede hem antrenman hem de sıralama turlarında gerçekten hızlı turlar atabildim. Belki son bölümde biraz zaman kaybettim ama seansın geri kalanı başarılı olarak adlandırılabilir."

"Yarışta benim için asıl sorunun yumuşak lastiklerle başlamak olacağını düşünüyorum. İkinci seansta farklı bir şey yapmanın mümkün olup olmadığını analiz etmek gerekiyor. Pist şartlarının gelişmesini beklediğimiz için başlangıçta yumuşak lastikle sürüş yapmaya karar verdik ve ikinci denememde orta lastiklerle gelişebileceğimi düşündüm. Ancak rüzgar yönü değişti ve ikinci denemede gelişemedim. Bu yüzden en iyi turum yumuşak lastikte kaldı. Şimdi bu şekilde başlamam gerekiyor. Anladığım kadarıyla yarın ön bölümde yumuşak lastikle başlayan tek kişi ben olacağım."

"Yarışta McLaren ile sıkı bir mücadelemiz olacak. Görünüşe bakılırsa lastikleri o kadar çabuk aşındırmıyorlar, bu yüzden strateji anlamında bize kıyasla daha esnek hareket edebilecekler. Ancak sıralama turlarında yapmamız gerekeni yaptık ve iki araçla da önlerinde yer aldık."

Sainz lastik kararıyla ilgili şöyle dedi: "Eksik olduğumuz şey pazar günü orta lastikle başlayamam oldu. Neyi daha iyi yapabilirdik analiz etmeliyiz çünkü yumuşak lastikle başlamak aynı şey değil."

"Görmemiz gerekiyor çünkü strateji anlamında yarışı bizim için tehlikeye atabilir. Amacım başlangıçta yumuşak lastikten en iyi şekilde faydalanmak olacak. Fakat simülasyonlarımız, orta lastikle başlamanın daha iyi olduğunu söylüyor."

"Biraz daha az zorlanmak adına neler yapabileceğimizi görmeliyiz çünkü yumuşak lastik çok çabuk aşınıyor ve farklı bir şey yapmamız gerekiyor. Yine de içerisinde bulunduğumuz durum ve bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Hepimiz lastik aşınması nedeniyle zorlanıyoruz. Görünüşe bakılırsa durum herkes için aynı."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images