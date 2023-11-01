Sainz: "Yarış temposunda Red Bull ve Mercedes kadar hızlı değiliz"
Carlos Sainz, Ferrari'nin yarış temposu olarak ana rakiplerinin arkasında olduğunu belirtiyor.
Carlos Sainz, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Meksika GP'ye ikinci sıradan başladı fakat neredeyse tüm yarışı savunma yaparak geçirdi.
Sonunda yarışı dördüncü bitiren Sainz, yarışın ardından şöyle dedi: "Max ve Hamilton'ın hızına baktığımızda, yarışı önde bitirmeleri an meselesiydi."
"Yarış temposu olarak bizden çok daha hızlılar, yarışa girerken beklediğimiz gibi ekstra bir tempoya sahipler. Ayrıca sıcaklığı sürekli yönetmek zorunda kaldık."
Sainz, startta neden yavaş kaldıklarını ise bilmiyor.
"Buna bir göz atmamız gerekiyor, ikimiz de çok iyi kalkışlar yapamadık. Sanırım Charles ve ben çok benzer şekilde kalktık. Diğer tarafta Verstappen çizgiden çok hızlı çıktı."
"İlk antrenmandan beri bu asfaltta biraz zorlandık. Son zamanlarda çok güçlü kalkışlar yaptıktan sonra bu hafta sonu için her şeyi mükemmel hale getiremedik."
Fotoğraf: Ferrari
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
"Yani bakılması gereken bir şey. Verileri incelememiz gerekiyor."
Farkın kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorusuna Sainz, "Bütün yıl böyle oldu. Tüm yıl boyunca onlarla sıralama turlarında mücadele edebiliyoruz, sıralama turlarında onları geçebiliyoruz ama yarışa geldiğimizde 0.2-0.3 saniye, bazen 0.4 bazen de 0.6 saniye daha yavaş oluyoruz."
"Piste göre değişiyor, bu aracın ana zayıflığı ve gelecek yıl için odaklandığımız nokta da bu."
"Lastik aşınmasında sorun yaşadığımızı düşünmüyorum. Bence sadece yarış temposunda sorun yaşadık. Lastikler aşırı ısındığında, aşınmaya başladığında, aracı döndürmenize yardımcı olan o yol tutuşa ya da çekişe sahip olmuyoruz."
"Araç böyle bir noktada zayıf kalıyor. Mercedes ve Red Bull'un çok daha hızlı olduğu yer burası."
Sırada Brezilya var.
Sainz, bu konuda şöyle diyor: "Yine bir sprint olacak, neyse ki son sprint yarışı! Orada alınabilecek çok puan var. Geçen yıl Mercedes çok güçlüydü."
"Red Bull için o kadar güçlü bir pist değil ama Mercedes için çok güçlü bir pist. Yani bizim için zor bir pist olabilir."
"Umarım ilk seansta iyi bir ayar bulabiliriz."
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