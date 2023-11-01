Prime'a abone ol
Formula 1 Mexico City GP
Haberler

Sainz: "Yarış temposunda Red Bull ve Mercedes kadar hızlı değiliz"

Carlos Sainz, Ferrari'nin yarış temposu olarak ana rakiplerinin arkasında olduğunu belirtiyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Meksika GP'ye ikinci sıradan başladı fakat neredeyse tüm yarışı savunma yaparak geçirdi.

Sonunda yarışı dördüncü bitiren Sainz, yarışın ardından şöyle dedi: "Max ve Hamilton'ın hızına baktığımızda, yarışı önde bitirmeleri an meselesiydi."

"Yarış temposu olarak bizden çok daha hızlılar, yarışa girerken beklediğimiz gibi ekstra bir tempoya sahipler. Ayrıca sıcaklığı sürekli yönetmek zorunda kaldık."

Sainz, startta neden yavaş kaldıklarını ise bilmiyor.

"Buna bir göz atmamız gerekiyor, ikimiz de çok iyi kalkışlar yapamadık. Sanırım Charles ve ben çok benzer şekilde kalktık. Diğer tarafta Verstappen çizgiden çok hızlı çıktı."

"İlk antrenmandan beri bu asfaltta biraz zorlandık. Son zamanlarda çok güçlü kalkışlar yaptıktan sonra bu hafta sonu için her şeyi mükemmel hale getiremedik."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

"Yani bakılması gereken bir şey. Verileri incelememiz gerekiyor."

Farkın kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorusuna Sainz, "Bütün yıl böyle oldu. Tüm yıl boyunca onlarla sıralama turlarında mücadele edebiliyoruz, sıralama turlarında onları geçebiliyoruz ama yarışa geldiğimizde 0.2-0.3 saniye, bazen 0.4 bazen de 0.6 saniye daha yavaş oluyoruz."

"Piste göre değişiyor, bu aracın ana zayıflığı ve gelecek yıl için odaklandığımız nokta da bu."

"Lastik aşınmasında sorun yaşadığımızı düşünmüyorum. Bence sadece yarış temposunda sorun yaşadık. Lastikler aşırı ısındığında, aşınmaya başladığında, aracı döndürmenize yardımcı olan o yol tutuşa ya da çekişe sahip olmuyoruz."

"Araç böyle bir noktada zayıf kalıyor. Mercedes ve Red Bull'un çok daha hızlı olduğu yer burası."

Sırada Brezilya var.

Sainz, bu konuda şöyle diyor: "Yine bir sprint olacak, neyse ki son sprint yarışı! Orada alınabilecek çok puan var. Geçen yıl Mercedes çok güçlüydü."

"Red Bull için o kadar güçlü bir pist değil ama Mercedes için çok güçlü bir pist. Yani bizim için zor bir pist olabilir."

"Umarım ilk seansta iyi bir ayar bulabiliriz."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Saward: "Alonso'nun Red Bull'a geçeceği konuşuluyor"
Sonraki haber De la Rosa: "Alonso, Aston Martin'den ayrılmayacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Fabrega: "Söylenti pilot takası veya emeklilikle ilgili değildi"

Fabrega: "Söylenti pilot takası veya emeklilikle ilgili değildi"

Formula 1
Brezilya GP

Fabrega: "Söylenti pilot takası veya emeklilikle ilgili değildi" Fabrega: "Söylenti pilot takası veya emeklilikle ilgili değildi"

Horner: "Perez'e hâlâ inanıyoruz"

Horner: "Perez'e hâlâ inanıyoruz"

Formula 1
Brezilya GP

Horner: "Perez'e hâlâ inanıyoruz" Horner: "Perez'e hâlâ inanıyoruz"

Ben Sulayem: "Andretti, F1'e girişte neden diğer takımların desteğine ihtiyaç duysun ki?"

Ben Sulayem: "Andretti, F1'e girişte neden diğer takımların desteğine ihtiyaç duysun ki?"

Formula 1
Brezilya GP

Ben Sulayem: "Andretti, F1'e girişte neden diğer takımların desteğine ihtiyaç duysun ki?" Ben Sulayem: "Andretti, F1'e girişte neden diğer takımların desteğine ihtiyaç duysun ki?"

Son Haberler

Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi

Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi

F1 Formula 1
Brezilya GP

Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi

WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede

WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede

WEC WEC
Bahreyn

WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede

Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"

Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor" Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"

Wolff: "Bu hafta Brezilya'da rekabetçi olacağımızın garantisi yok"

Wolff: "Bu hafta Brezilya'da rekabetçi olacağımızın garantisi yok"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Wolff: "Bu hafta Brezilya'da rekabetçi olacağımızın garantisi yok" Wolff: "Bu hafta Brezilya'da rekabetçi olacağımızın garantisi yok"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol