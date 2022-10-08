Sainz: "Yarış için oldukça avantajlı bir konumdayız"

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Cuma gününün aksine kuru şartlarda geçen sıralama turlarında, pole pozisyonu 1:29.304'lük turuyla Verstappen'in oldu. Charles Leclerc, Verstappen'in 0.01 saniye gerisinde ikinci olurken, takım arkadaşı Sainz ise liderin yaklaşık 0.06 saniye gerisinde üçüncü sıraya yerleşti.

Q3'teki son turu hakkında konuşan Sainz, az farkla geride kaldığı için hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Sainz, "Son viraja kadar oldukça iyi bir turdu, son virajda aracın arka tarafının kontrolünü kaybettim ve bu durum arka lastiklerim için kötü oldu."

"Muhtemelen bu durum lastiklerin aşırı ısınmasından kaynaklandı."

"Pole'den sadece 0.06 saniye uzak olmamız üzücü."

"Max ve Charles'ın bu kadar az farkla arkalarında olup pole pozisyonunu kıl payı kaçırdığım çok fazla sıralama turu geçirdim, Zandvoort'tan beri durum bu şekilde."

"Umarım sezon sonuna gelmeden bu durum tersine döner ve bir pole alabilirim." dedi.

Yarışa üçüncü sıradan başlayacak olan Ferrari pilotu, pazar günkü muhtemelen yağışlı geçecek yarış için avantajlı olduklarını düşünüyor.

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sainz, "Hava durumu yarın yine büyük bir rol oynayacak."

"Yine yağmur yağacak ama tam olarak hangi saatte yağacağını bilmiyoruz, bu yüzden yarın için çok fazla olasılık var."

"Ancak üçüncü sıradan başlamak büyük bir avantaj olacak, aynı zamanda elimizde bir sıfır set yumuşak lastikler var."

"O yüzden yarın Max ile pozisyon için savaşabilecek konumda olacağız." dedi.