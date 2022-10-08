Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Resmi: Max Verstappen kınama aldı, pole pozisyonunu korudu Sonraki / Ricciardo: "Gerçek şu ki 2023'te F1'de yarışmayacağım"
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Sainz: "Yarış için oldukça avantajlı bir konumdayız"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, yarış için pole pozisyonundaki Max Verstappen ile mücadele edebileceklerini ve avantajlı bir konumda olduklarını söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Sainz: "Yarış için oldukça avantajlı bir konumdayız"
Haberi dinle

Cuma gününün aksine kuru şartlarda geçen sıralama turlarında, pole pozisyonu 1:29.304'lük turuyla Verstappen'in oldu. Charles Leclerc, Verstappen'in 0.01 saniye gerisinde ikinci olurken, takım arkadaşı Sainz ise liderin yaklaşık 0.06 saniye gerisinde üçüncü sıraya yerleşti.

Q3'teki son turu hakkında konuşan Sainz, az farkla geride kaldığı için hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Sainz, "Son viraja kadar oldukça iyi bir turdu, son virajda aracın arka tarafının kontrolünü kaybettim ve bu durum arka lastiklerim için kötü oldu."

"Muhtemelen bu durum lastiklerin aşırı ısınmasından kaynaklandı."

"Pole'den sadece 0.06 saniye uzak olmamız üzücü."

"Max ve Charles'ın bu kadar az farkla arkalarında olup pole pozisyonunu kıl payı kaçırdığım çok fazla sıralama turu geçirdim, Zandvoort'tan beri durum bu şekilde."

"Umarım sezon sonuna gelmeden bu durum tersine döner ve bir pole alabilirim." dedi.

Yarışa üçüncü sıradan başlayacak olan Ferrari pilotu, pazar günkü muhtemelen yağışlı geçecek yarış için avantajlı olduklarını düşünüyor.

Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sainz, "Hava durumu yarın yine büyük bir rol oynayacak."

"Yine yağmur yağacak ama tam olarak hangi saatte yağacağını bilmiyoruz, bu yüzden yarın için çok fazla olasılık var."

"Ancak üçüncü sıradan başlamak büyük bir avantaj olacak, aynı zamanda elimizde bir sıfır set yumuşak lastikler var."

"O yüzden yarın Max ile pozisyon için savaşabilecek konumda olacağız." dedi.

paylaşım
yorumlar
Resmi: Max Verstappen kınama aldı, pole pozisyonunu korudu
Önceki haber

Resmi: Max Verstappen kınama aldı, pole pozisyonunu korudu
Sonraki haber

Ricciardo: "Gerçek şu ki 2023'te F1'de yarışmayacağım"

Ricciardo: "Gerçek şu ki 2023'te F1'de yarışmayacağım"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Gasly: "Pistteki çekici asla kabul edilemez bir durumdu" Japonya GP
Formula 1

Gasly: "Pistteki çekici asla kabul edilemez bir durumdu"

Leclerc: "Son yarışa kadar zorlamaya devam edeceğiz" Japonya GP
Formula 1

Leclerc: "Son yarışa kadar zorlamaya devam edeceğiz"

FIA'nın bütçe sınırı kararı için resmi bir temyiz süreci olmayacak
Formula 1

FIA'nın bütçe sınırı kararı için resmi bir temyiz süreci olmayacak

Carlos Sainz Jr. Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Sainz: "Islak zeminde tekrar rekabetçiyim" Japonya GP
Formula 1

Sainz: "Islak zeminde tekrar rekabetçiyim"

Leclerc: "Oldukça iyi bir gün geçirdik" Japonya GP
Formula 1

Leclerc: "Oldukça iyi bir gün geçirdik"

Sainz: "Kalan yarışlarda şampiyonluğa değil, 2023'e odaklanacağız" Japonya GP
Formula 1

Sainz: "Kalan yarışlarda şampiyonluğa değil, 2023'e odaklanacağız"

Son Haberler

Takım patronlarının kafası yarım puan verilmemesi nedeniyle karışık
Formula 1 Formula 1

Takım patronlarının kafası yarım puan verilmemesi nedeniyle karışık

Başta Red Bull takım patronu Christian Horner olmak üzere birçok takım patronu, puanlama konusunda kafalarının karıştığını ve bu konuda bir adım atılması gerektiğini düşünüyor.

Horner: "Japonya'da Honda ile şampiyon olmak, ne senaryo ama!"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Japonya'da Honda ile şampiyon olmak, ne senaryo ama!"

Red Bull takım patronu Christian Horner, çok iyi bir sezon geçiren Max Verstappen'in yanı sıra motor tedarikçileri Honda'yı ve takımı şampiyonluk için tebrik etti.

Gasly: "Pistteki çekici asla kabul edilemez bir durumdu"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Pistteki çekici asla kabul edilemez bir durumdu"

Pierre Gasly, Japonya GP'de yarış esnasında piste giren çekici hakkında; 'bu durumun kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Binotto Verstappen'i tebrik etti, FIA'nın ceza kararı zamanlamasını sorguladı
Formula 1 Formula 1

Binotto Verstappen'i tebrik etti, FIA'nın ceza kararı zamanlamasını sorguladı

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, Japonya GP'nin tamamlanmasının ardından şampiyon olan Max Verstappen'i tebrik ederken, diğer taraftan kendilerine verilen cezanın zamanlamasına dikkat çekti.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.