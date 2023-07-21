Sainz: "Yarış için ilk çizgide olmayı hedefliyoruz"

Cuma günü Macaristan Grand Prix'sinde herkes, mevcut lastik setlerinin sayısını azaltmak amacıyla FIA tarafından uygulanan yeni lastik tahsisi ile zorluk yaşadı.

Bu durum, ikinci antrenman seansını zirvede bitiren Charles Leclerc'in takım arkadaşı Sainz'ı da etkiledi.

Ancak İspanyol sürücü, farklı takımların bu sezon yaptıkları iyileştirmeler nedeniyle Macaristan'daki yarışın yakın geçeceğine inanıyor.

Sainz, "Farklar çok küçük olacak. Son yarışlarda performansların ve geliştirmelerin nasıl olduğunu gördük, bu nedenle herkes için zor bir hafta sonu olacağını düşünüyorum, özellikle de bu kadar karmaşık bir pistte." dedi.

Hungaroring'deki ilk antrenman seansını 15. sırada bitiren İspanyol pilot, seans sırasında bariyerlere temas etti. Ferrari pilotu aracının kontrolünü kaybettikten sonra bir süre hareket edemese de piste geri dönmeyi başardı.

Sainz, "Islak pistte kayma yaşadım ve bariyerlere temas ettim. Aslında bugün yeni lastik tahsisinin nasıl olduğunu görmekle ilgiliydi, istediğiniz kadar tur atamazdınız çünkü birinci ve ikinci antrenman arasında bazı lastikleri saklamanız gerekiyordu, bu yüzden taraftarlar için çok eğlenceli değildi çünkü çok fazla zorlamadık." yorumunu yaptı.

Kendisine, Ferrari'nin rakiplerine kıyasla güçlü yanlarından biri olan Cumartesi günkü sıralama öncesinde beklentileri de soruldu: "İlk çizgide olmak istiyoruz. Hedefimiz bu ama aynı zamanda McLaren ve Aston Martin de mücadele ediyoruz."

"Bu yüzden her şeyimizi ortaya koymalıyız çünkü önümüzde yapmamız gereken şeyler var."