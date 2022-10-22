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Sainz: "Yarış için favori Red Bull"

Amerika GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonuna uzanan Carlos Sainz, yarış için favorinin Red Bull ve Max Verstappen olduğunu düşünüyor.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Sainz: "Yarış için favori Red Bull"
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Amerika'da gerçekleştirilen sıralama turlarında takım arkadaşını ve Max Verstappen'i geçerek bu sezonki ikinci pole pozisyonunu alan Sainz, uzun süredir pole'e çok yaklaşmasının ardından sonunda ilk sırada yer aldığı için mutlu. 

İspanyol pilot, bugünkü pole pozisyonuna rağmen yarış için favorilerin hâlâ Red Bull ve Max Verstappen olduğunu da ekliyor. 

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Sıralama seansının ardından konuşan Sainz, "Eğlenceliydi. Rüzgarla birlikte çok çetrefilliydi ve bu araçlarla birlikte her viraj farklı bir macera oluyor. Ne kadar yol tutuşu bulacağınızı ya da ne kadar yol tutuşu beklemeniz gerektiğini bilmiyorsunuz."

"Yine de hata yapmadan iyi bir turu bir araya getirebildim ve pole'ü aldım. Kuru zeminde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole'e fazlasıyla yaklaşmıştım ve uzun süredir bunu bekliyordum." 

"Dürüst olacağım, bence yarın için favori hâlâ Red Bull. Normalde bizden daha iyi yarış temposuna sahip oluyorlar ve bizi yarışta geçiyorlar. Çünkü Max iyi bir iş çıkarıyor ve Red Bull, iyi bir yarış aracına sahip."

"Yine de biz önde kalabilmek ve kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yarın kazanmak, sezonun son 4 yarışına başlamak için mükemmel bir yol olurdu." dedi. 

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

 

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