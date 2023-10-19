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Sainz: "Yarış dışı kalmazsak, McLaren sezonu gerimizde bitirmeli"

Carlos Sainz, Ferrari'nin 2023 Formula 1 sezonunu McLaren'ın önünde tamamlamasını bekliyor.

Mario Galán
Editör Mario Galán
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Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, is interviewed in the media pen

2023 Formula 1 sezonu devam ediyor ve pilotlar şimdiden bu hafta sonu yapılacak Birleşik Devletler Grand Prix'sine odaklanmış durumda.

Bu yılki beşinci sprint formatı olacak ve bu da sürücülerin sadece bir antrenman seansının ardından sıralama turlarına katılacağı anlamına geliyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan Carlos Sainz, yakıt sistemindeki bir aksaklık nedeniyle katılamadığı Katar GP sonrası puan mücadelesine dönmek istiyor.

İspanyol pilot, "Hâlâ Katar'ın yaralarını sarmaya çalışıyorum, ki bu hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok zordu, çünkü yarışa katılmadım, ki bir bakıma belki de en iyisiydi."

"Şimdi Austin'deyiz ve puan almaya odaklanmış durumdayız." dedi.

Yaşadığı sorunla ilgili Sainz şu yorumu yaptı: "Aracın birçok parçasını değiştirdik ve kısa süre içinde çözümler bulmaya çalıştık çünkü açıkçası mutlu değildik."

"Geçmişte de böyle şeyler oldu ama daha fazla sorun yaşamamak için hepsini bir araya getirmeye çalışacağız."

Carlos Sainz, Ferrari with Jon Noble, Motorsport.com F1 Editor

Fotoğraf: Jon Noble

Carlos Sainz, Ferrari with Jon Noble, Motorsport.com F1 Editor

Ancak İspanyol pilot Losail pistinde yaşananlara yabancı değildi.

"İzliyordum, stratejiye ve nerede olabileceğime bakıyordum. Beyin her zaman yarışı düşünür, ne olacağını merak edersiniz ve bunu kenardan görmek sinir bozucuydu."

"Ancak, işler böyle yürüyor ve neyse ki bunu bir deneyim olarak göreceğim."

Sainz'in aklı şimdiden bu hafta sonu yapılacak yarışta ve eğer başarılı olursa pilotlar şampiyonasında beşinci sıradaki yerini koruyabilir.

"Austin'i, pisti ve taraftarlarla birlikte olmayı seviyorum, umarım yakında Katar'ı unuturum."

McLaren şampiyonada Ferrari ile arayı kapatmayı hedefliyor fakat Sainz'a göre bunu başarmaları pek de mümkün değil.

McLaren'ın sezonun geri kalanında kendilerini geçip geçemeyeceği sorulduğunda İspanyol pilot şöyle yanıt verdi: "Yarış dışı kalmadığımız takdirde bu sezon çoğu yarışta olduğu gibi onları geride tutmalıyız."

“Bu bizi yenmeyecekleri anlamına gelmiyor. Her şey yolunda giderse, buradan sezon sonuna kadar çoğu yarışta bizi yeneceklerini düşünüyorum, çünkü bugünlerde çok hızlı bir araçları var. Bazen Red Bull'u rahatsız edebilecek tek kişi onlar oluyor."

"Ayrıca, Singapur gibi pistler de onlara uygun görünüyor."

"Lando [Norris] ile golf oynuyorduk ve bunun hakkında konuştuk fakat kimin önde olacağını biz de bilmiyoruz."

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