Sainz: "Yarın yarışı 2. sıradan başlayarak kazanacağız"

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Sezon başında F1-75'in arka tarafıyla baş etmekte zorlanan Sainz, Fransa'da hafta sonu boyunca güçlü bir tempo göstermiş ve Fransa'daki hafta sonunun "araçta en rahat hissettiği" hafta sonu olduğunu söylemişti.

İspanyol pilot, Fransa'daki temposunu Macaristan'a da taşıdı ve araçta bu hafta sonu da oldukça rahat duruyor.

Sainz, bu hafta sonu araçta daha rahat hissettiğini doğruladı ve "Evet kesinlikle araçta daha rahatım. Her yarışta ve sıralama seansında daha iyi hissediyorum. Bugün, pole pozisyonu almak için yeterli tempoya sahibim gibi hissettim." dedi.

Ferrari, 2. antrenman turlarında gerçekleştirilen uzun sürüşlerde oldukça güçlü bir görüntü çizdi. Yarın 2. sıradan start alacak Sainz da yarışı kazanabilecek tempoya sahip olduklarını düşünüyor.

Sainz, "Pole pozisyonu, bizden son sektörde ve tur içindeki bazı ani kopmalarda gitti. George'u tebrik ederim, çok iyi bir tur atmış olmalı."

"Yarın yarışı 2. sıradan başlayarak kazanacağız."

"Bence yarışı kazanabilecek tempoya sahibiz. Her zaman olduğu gibi, start ve lastik yönetimi büyük rol oynayacaklar. Mercedes'in temposu bir bilinmezlik ve yarın yarışın nasıl gelişeceğini görmemiz gereke."

"Onları startta geçebilirsek daha iyi olur ama bence heyecanlı bir yarış olacak." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images