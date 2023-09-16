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Sainz: "Yarın kazanmaya çalışacağım!"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, arka arkaya ikinci pole pozisyonunun ardından pazar günü için hedefinin galibiyet olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Monza'daki güçlü performansını Singapur'a da taşıdı ve cumartesi günü pole pozisyonunu almayı başardı.

Takım arkadaşını bir kez daha mağlup eden Sainz, seansın ardından epey mutlu göründü.

Pole pozisyonunun nasıl hissettirdiği sorusuna Sainz, "Evet, biraz Monza'daki gibi hissediyorum."

"İlk seanstan itibaren odaklanmak, seanstan seansa güven kazanmak, Q3'te turu bir araya getirmek ve o turda herhangi bir hata yapmamaya odaklanmak gerekiyordu."

"Singapur'da temiz bir iş yapmak genelde işe yarıyor."

"Herkes için biraz dağınık bir seanstı ama odağımızı koruduk, sonunda iyi bir tur da attık ve pole pozisyonunu elde ettik." dedi.

Sainz, Ferrari'nin belirli şartlarda çok hızlı olduğunu söylüyor.

"Sanırım bu yılın hikayesi biraz da bu oldu. Bazı pistlerde ve sıralama turları gibi belli anlarda çok iyi bir aracımız var. Bu tür kısa apeksler, hızlı yön değişiklikleri olan yerlerde aracımız çok iyi görünüyor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Glenn Dunbar

"Bu hafta sonu ve Monza'da durum tam olarak böyle. Zayıf yönümüzün hep  yarış temposu olduğunu ve bunun bedelini her zaman ödediğimizi biliyoruz ama bence takım son birkaç haftadır paketi ve aracı anlamak için harika bir iş çıkarıyor."

"Bu pistin Ferrari'ye her zaman çok uygun olduğunu göz önünde bulundursak da, biraz ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum."

Yarış temposuyla ilgili Sainz, "Yarış temposu biraz soru işareti."

"Mercedes normalde yarış günü bizden biraz daha hızlı olmayı başarıyor. Lastiklerle ilgili biraz farklı bir stratejileri var ve buna dikkat etmemiz gerekecek."

"Fakat kendi yarışıma odaklanırsam, iyi bir ilk bölüm ve sert lastiklerle iyi bir stint atabilirsem, o zaman galibiyeti hedefleyebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Bu yıl ilk kez bir takım gerçek anlamda Red Bull'u yenecek gibi duruyor.

Bununla ilgili de şöyle dedi: "Eğer başarabilirsek bu harika hissettirecek. Hedefimiz de bu."

"Yarın kazanmaya çalışacağız. Monza'da olduğu gibi her şeyimizi vereceğiz; Umarım yarın yeterli olur."

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Leclerc: "Sainz harika bir iş yaptı"

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