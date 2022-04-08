Sainz: "Yarın için birçok bilinmezlik var"

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Avustralya Grand Prix'si öncesi Cuma günü antrenmanlarında zirvede Ferrari pilotları yer aldı. Birinci seansı Sainz lider tamamlarken, öğleden sonra Leclerc birinci sıradaydı.

Sainz, "Asfalt çok sıkıntılıydı ve sürmesi çok zordu. Ayrıca zıplama sorunu yaşadığımızı da gördünüz."

"Bu yüzden şu anda kolay bir durumda değiliz ama iki seansta da hızlıydım. Bu yüzden yarın için heyecanlıyım."

"Lastikleri ısıtmak zor, özellikle sert hamuru. Ayrıca yumuşak hamur ilk zaman turu için tamamen hazırmış gibi görünüyor ama yavaş turdan sonra hızlanmaya devam ediyor."

"Ancak bu ısınmayla alakalı bir şey değil, sadece lastiğin karakteristiği bu. Bunu Cidde'de de tecrübe etmiştim. Kullanılmış lastiklerle, taze olanlara kıyasla daha rahat hissettim. Yani bu, yarınki sıralama öncesi çözmemiz ve anlamamız gereken bir şey."

"Sıralama taze lastiklerde olacak çünkü yenileri o zaman kullanabiliyorsunuz. Ancak tüm seansı geçirmek için en iyi planı görmemiz gerek. Bu yüzden ilginç bir sıralama olacağını düşünüyorum, biraz Cidde gibi olacak."

"Yumuşak hamur biraz daha zorluk katıyor çünkü yeni araçları anlamak zaten zor. Yani yarın için birçok bilinmezlik var." dedi.

Sainz son olarak ön kanadı hakkında şunları ekledi: "Yine oldukça teknik bir sorun. Yeni bir ön kanat denersiniz ve bir nedenden ötürü o kanat şasiye uymaz çünkü ön kanattaki bütün sensörler yüzünden diğer sensörler ve mekanik parçalar düzgün oturmaz. Bu yüzden de biraz geç kalırsınız, klasik birinci antrenman sorunları."