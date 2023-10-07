Sainz: "Yanlış seçimlere rağmen puan almamız güzel"

Ferrari pilotları, 5. ve 6. sırada başladıkları sprint'i 6. ve 7. sırada tamamladılar.

Yumuşak lastikleri tercih eden takım, Sainz'ın söylediğine göre yanlış bir seçim yaptı ve İspanyol pilot, bu seçime rağmen puan alabildikleri için mutlu.

Sainz, "Evet zor bir yarıştı, daha başlangıç turunda yumuşak lastiklerde bozulma olduğunu görebiliyordum."

"İyi bir kalkış yaptığım ve ilk virajda iyi bir hamle yaptığım için başlangıçtaki çekiş beni etkilemedi. Ama gerçekten çok zordu. Lastikler iki tur dayandı ve yarışın sonundaki bozulmayla 2-3 saniye kaybettik. Neyse ki yarış daha uzun sürmedi çünkü yumuşak lastiklerle başlayan herkes yarışı sonuncu bitirebilirdi."

"Benim için yeni yumuşak lastiğin bir avantaj olacağını düşünmüştüm. Takım olarak yumuşak lastiğin bu kadar zorlanmasını beklemiyorduk."

Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Muhtemelen yanlış bir seçim yaparak puanları almamız iyi bir şey ama yine de çok geriden başlayan Lewis'e puan kaybettik. O orta lastikle başlamıştı."

Losail pistinin sivri kerbleri oldukça dikkat çekti. Ferrari pilotu, bu kerb tasarımını 'lastikleri öldüren' olarak adlandırdı ve pistteki bu değişiklikler hakkında şunları söyledi: "Eğer güvenlik gerekliyse bunu yapmak zorundayız."

"Bir yüzey yenilemesi yapıldı, kerbler yeniden yapıldı ve bir nedenden dolayı FIA, Pirelli lastiklerini öldüren bu kerb tasarımında ısrar etti. Pirelli'yi suçlamıyorum ama aynı zamanda ortada bir şeyler olduğu da açık."

"Aynı zamanda bugün sabah buraya geldik ve basında çıkan haberleri gördük. Kimse bize pist limitlerinde değişiklik olacağını söylemedi. Basından bir şeyler öğrenmek zorundayız, ki bu da işlerin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili değil."

"GPDA olarak bu durumdan memnun değiliz ve işbirliğinin daha iyi hale gelmeye başlamasını umuyoruz."