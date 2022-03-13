Sainz, yakında Ferrari ile yeni kontratı imzalamayı bekliyor

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Ferrari'de Charles Leclerc'in kontratı 2024 sonuna kadar devam ederken, Carlos Sainz bu sezon sonunda boşa çıkacak.

Geçen yılın başında takıma katılan Sainz, başlangıçta iki yıllık bir kontrat imzalamıştı ve anlaşması 2022 sonunda bitiyor.

Bazıları gelecekte Mick Schumacher'in Ferrari'ye geçeceğini düşünse de, İtalyan ekip kısa vadede sürücü kadrosunu bozmayı düşünmüyor.

Kış aylarında Sainz'ın kontratını uzatmak isteyen Ferrari, şimdiye kadar görüşmeleri sonuçlandıramadı. Fakat taraflar artık ayrıntılar üzerinde görüşüyorlar ve yeni kontratın yakın zamanda açıklanması pek de sürpriz olmayacak.

Corriere dello Sport'a konuşan Sainz şöyle dedi: "Kontrat yenilemek için görüşmeler yaptığımız sır değil."

"Görüşmeler şu anda devam ediyor. Tam olarak bilmediğim şey, her konuda hemfikir olacağımız anın ne zaman geleceği."

"Yine de gidişattan ve atılan doğru adımlardan memnunuz."

Mattia Binotto da Sainz'ın kontratını yenilemek için görüştüklerini belirterek, "Her günün bunun üzerinde çalışıyoruz. Amacımız açık ve anlaşmaya varmamız sadece bir zaman meselesi." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari