Sainz: "Yakın geleceğimi sadece Ferrari'de görüyorum"

Sainz 2021'de Ferrari'ye katıldı ve bazı uzmanlar takıma ikinci pilot konumunda geldiğini iddia etti, ancak İspanyol pilot ilk sezonunda Charles Leclerc'i yenerek bu iddiaları boşa çıkardı.

Ertesi sezon bu mücadeleyi kaybetmesine rağmen Sainz ilk Formula 1 yarış galibiyetini Britanya Grand Prix'sinde elde etti ve 2022 sezonunda ilk kez pole pozisyonu kazandı.

Ancak Ferrari, bu yıl SF-23'ün Red Bull tarafından belirlenen hızın çok altında kalmasıyla bunu geliştiremedi.

Ferrari'nin düşüşe geçmesiyle birlikte, takım arkadaşları kendilerini rakip takımlarla ilişkilendiren söylentilerle manşetlerde buldular: Leclerc Mercedes'e ve Sainz 2026'da gride katılacak olan Audi'ye gidebilir.

İspanyol pilot geleceği hakkında konuşmak için çok erken olduğunu, şu anda Ferrari'ye ve İtalyan takımıyla Dünya Şampiyonluğu elde etmeye bağlı olduğunu vurguluyor.

The Race'e verdiği demeçte Sainz, "Önümüzde hâlâ çok önemli iki yıl olduğunu biliyorum ve bundan daha ilerisi hakkında konuşmanın aptalca olacağını düşünüyorum."

"Ancak bir pilot olarak hâlâ tam potansiyelime ulaşamadığımı hissediyorum. En azından burada doğru yönde iyi bir adım daha attığımı hissediyorum."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

"Yakın geleceğimi sadece Ferrari'de görüyorum ve bu takımla başarılı olmak istiyorum. Beni Ferrari ile tekrar kazanmaktan, Ferrari ile şampiyonluk mücadelesi vermekten daha fazla mutlu edecek bir şey yok."

"Kazansanız da kazanmasanız da bu bir şampiyonluk mücadelesi. Zirveye çıkabilir ya da çıkmayabilirsiniz. Ama beni asıl motive eden kısa ve orta vadede bu mücadeleyi vermek."

"Takımla kendimi gerçekten evimde hissediyorum. Burada iyi bir atmosfer var. Etrafta çok fazla söylenti olduğunu biliyorum ama fabrikayı görüyorum ve herkes şu anda iyi bir yerde."

Sainz'ın yorumları takım arkadaşı Leclerc'in yorumlarıyla aynı doğrultuda; beş kez yarış kazanan Leclerc de Ferrari'de kalmak istediğini söylüyor.

Bu ayın başlarında kendisine Mercedes söylentileri sorulmuş ve şu yanıtı vermişti: "Takımıma %100 inanıyorum ve teknisyeninden takım patronuna kadar herkese güveniyorum."

"Ancak bu tek yönlü bir yol değil: takımın da bana inanması gerekiyor. Yine de yeni bir sözleşme hakkında konuşmak için çok erken."