Sainz: "Williams şu anda 'söz verdiği' konumda değil"
Carlos Sainz, Williams FW48'in fazla ağırlık sorunu çözülse bile gridin zirvesinden yaklaşık bir saniye geride kalacağını belirterek takımın beklenen seviyenin oldukça altında olduğunu söyledi.
Carlos Sainz, Williams
Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images
Williams, geçtiğimiz sezon Formula 1'de takımlar şampiyonasını 5. sırada tamamlamıştı. Ancak 2026 sezonunun yarısına gelinirken takım bu seviyeyi korumakta zorlanıyor ve şu anda klasmanda 8. sırada yer alıyor.
Carlos Sainz'a göre bu tablo kısa vadede dramatik şekilde değişmeyecek. FW48'in sezon öncesi testlerde fazla kilolu olduğu bilinse de İspanyol pilot asıl sorunun aerodinamik performans eksikliği olduğunu ve bu durumun araç ideal ağırlığa inse bile devam edeceğini söyledi.
Sainz, "Fazla ağırlığı ortadan kaldırırsanız puan mücadelesine girersiniz ama bu yeterli değil."
"Fazla ağırlık bizi liderlerin yaklaşık bir saniye gerisine koyabilir ve Alpine ile mücadele ettirebilir. Ama bu, bu yıl söz verdiğimiz yer değil."
"Özellikle rüzgâr tüneli zamanı ve bu araca harcanan tüm geliştirme saatlerini düşündüğünüzde burada olmamalıyız. Önde olanlardan tur başına bir saniye geride olmak iyi değil. Hedeflediğimiz yerden çok uzaktayız."
FW48'in yaşadığı ağırlık sorunu, sezon öncesi çarpışma testinde yaşanan başarısızlık sonrası bazı parçaların güçlendirilmesinden kaynaklanıyor. Bu da aracın minimum ağırlığa inmesini geciktiriyor.
Öte yandan asıl sorun aerodinamik tarafta. Özellikle orta ve yüksek hızlı virajlarda performans kaybı belirgin şekilde hissediliyor. Araç, verimli yere basma kuvveti üretemediği için rekabetçi bir tempo ortaya koyamıyor.
Sainz, durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi: "Gerçekçi olmak gerekirse bu sezonun zor olacağını bekliyorduk. Ama özellikle orta ve yüksek hızlı virajlarda ne kadar geride olduğumuzu görmek biraz şok etkisi yarattı."
"Bu sadece ağırlık değil, daha da önemlisi araçtaki yere basma kuvveti eksikliği."
"Bunu tam olarak şok olarak adlandırmam ama nerede olmamız gerektiğinden çok uzakta olduğumuzu net şekilde gördük."
"Artık yeniden temel çalışmalara dönüp araca daha fazla performans getirmemiz gerekiyor çünkü orta hızlı pistlerde gerçekten çok gerideyiz."
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