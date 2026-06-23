Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Avusturya GP

Sainz: "Williams şu anda 'söz verdiği' konumda değil"

Carlos Sainz, Williams FW48'in fazla ağırlık sorunu çözülse bile gridin zirvesinden yaklaşık bir saniye geride kalacağını belirterek takımın beklenen seviyenin oldukça altında olduğunu söyledi.

Stuart Codling Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Williams, geçtiğimiz sezon Formula 1'de takımlar şampiyonasını 5. sırada tamamlamıştı. Ancak 2026 sezonunun yarısına gelinirken takım bu seviyeyi korumakta zorlanıyor ve şu anda klasmanda 8. sırada yer alıyor.

Carlos Sainz'a göre bu tablo kısa vadede dramatik şekilde değişmeyecek. FW48'in sezon öncesi testlerde fazla kilolu olduğu bilinse de İspanyol pilot asıl sorunun aerodinamik performans eksikliği olduğunu ve bu durumun araç ideal ağırlığa inse bile devam edeceğini söyledi.

Sainz, "Fazla ağırlığı ortadan kaldırırsanız puan mücadelesine girersiniz ama bu yeterli değil."

"Fazla ağırlık bizi liderlerin yaklaşık bir saniye gerisine koyabilir ve Alpine ile mücadele ettirebilir. Ama bu, bu yıl söz verdiğimiz yer değil."

"Özellikle rüzgâr tüneli zamanı ve bu araca harcanan tüm geliştirme saatlerini düşündüğünüzde burada olmamalıyız. Önde olanlardan tur başına bir saniye geride olmak iyi değil. Hedeflediğimiz yerden çok uzaktayız."

FW48'in yaşadığı ağırlık sorunu, sezon öncesi çarpışma testinde yaşanan başarısızlık sonrası bazı parçaların güçlendirilmesinden kaynaklanıyor. Bu da aracın minimum ağırlığa inmesini geciktiriyor.

Öte yandan asıl sorun aerodinamik tarafta. Özellikle orta ve yüksek hızlı virajlarda performans kaybı belirgin şekilde hissediliyor. Araç, verimli yere basma kuvveti üretemediği için rekabetçi bir tempo ortaya koyamıyor.

Sainz, durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi: "Gerçekçi olmak gerekirse bu sezonun zor olacağını bekliyorduk. Ama özellikle orta ve yüksek hızlı virajlarda ne kadar geride olduğumuzu görmek biraz şok etkisi yarattı."

"Bu sadece ağırlık değil, daha da önemlisi araçtaki yere basma kuvveti eksikliği."

"Bunu tam olarak şok olarak adlandırmam ama nerede olmamız gerektiğinden çok uzakta olduğumuzu net şekilde gördük."

"Artık yeniden temel çalışmalara dönüp araca daha fazla performans getirmemiz gerekiyor çünkü orta hızlı pistlerde gerçekten çok gerideyiz."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Gasly: "Sahip olduğumuz paketten çok memnunum"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Stuart Codling

Alpine, Monako GP'deki cezalar sonrası FIA'ya 'inceleme' başvurusunda bulundu

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Alpine, Monako GP'deki cezalar sonrası FIA'ya 'inceleme' başvurusunda bulundu

FIA'dan net mesaj: "Otomotiv şirketlerinin rehinesi olamayız"

Formula 1
Formula 1
Miami GP
FIA'dan net mesaj: "Otomotiv şirketlerinin rehinesi olamayız"

Binotto: “Güç ünitemiz hakkında mucize beklemek anlamsız”

Formula 1
Formula 1
Japonya GP
Binotto: “Güç ünitemiz hakkında mucize beklemek anlamsız”
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.

Vowles, Sainz’ın Monako’daki kazasının etkilerini anlattı

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Vowles, Sainz’ın Monako’daki kazasının etkilerini anlattı

Sainz: "Barselona'da zor bir hafta sonu geçireceğiz"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Sainz: "Barselona'da zor bir hafta sonu geçireceğiz"

Sainz: "FIA ve Formula 1, 2027 değişikliklerinde kararlı olmalı"

Formula 1
Formula 1
Kanada GP
Sainz: "FIA ve Formula 1, 2027 değişikliklerinde kararlı olmalı"
Daha fazlası
Williams

Vowles: "Avusturya hafta sonu telaşlı geçecek"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Vowles: "Avusturya hafta sonu telaşlı geçecek"

Williams'tan McLaren ve Red Bull'a destek: "İtiraz durumunda yanlarında olacağız"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Williams'tan McLaren ve Red Bull'a destek: "İtiraz durumunda yanlarında olacağız"

Albon, İspanya GP’sinde Nigel Mansell anısına özel kask kullanacak

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Albon, İspanya GP’sinde Nigel Mansell anısına özel kask kullanacak

Son Haberler

Brundle: "Artık Ferrari'nin takım lideri Hamilton"

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Brundle: "Artık Ferrari'nin takım lideri Hamilton"

FIA, WRC 2027 için 'Rally2 güncelleme kitini' duyurdu

WRC
WRC WRC
Yunanistan Rallisi
FIA, WRC 2027 için 'Rally2 güncelleme kitini' duyurdu

Sainz: "Williams şu anda 'söz verdiği' konumda değil"

Formula 1
F1 Formula 1
Avusturya GP
Sainz: "Williams şu anda 'söz verdiği' konumda değil"

Formula E, 2026/2027 takvimini açıkladı, üç yeni pist eklendi

Formula E
FE Formula E
Sanya ePrix
Formula E, 2026/2027 takvimini açıkladı, üç yeni pist eklendi

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle