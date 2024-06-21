Sainz, Williams anlaşmasını kısa süre içerisinde açıklayabilir
Motorsport Week'in kaynaklarına göre Williams, Carlos Sainz ile 2025 yılı için resmi sözleşmeyi imzaladı ve resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Ferrari, 2025 için Lewis Hamilton ile anlaşmasının ardından Carlos Sainz ile yollarını ayırma kararı almıştı.
İspanyol pilot bunun üzerine Red Bull ve Mercedes'teki boş koltuklara göz dikti fakat iki takım da farklı seçeneklere yöneldi.
Audi'den gelen teklifi ciddi şekilde değerlendiren Sainz, daha sonra Williams'la görüşmelere başladı ve bu iki seçenekten birisini seçme kararı aldı.
İspanya Grand Prix'si öncesinde Sainz, gelecek planları konusunda kararsız olduğunu söylemişti. Fakat Motorsport Week Sainz'in Williams'ı seçtiğini öğrendi.
Sainz, yeni sezonda takımla uzun vadeli bir anlaşma imzalayan Alex Albon'un takım arkadaşı olacak.
Resmi duyurunun bu hafta sonu yapılması bekleniyor.
Williams geçen sezon şampiyonada yedinci sıraya yükselmişti fakat bu yıl bunu geliştiremedi ve iki puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.
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