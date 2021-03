Sainz: "Vettel, Ferrari'deki başarılarıyla gurur duymalı"

Sebastian Vettel, 2015-20 yılları arasında Ferrari'de altı yıl geçirdi ve şampiyonluk elde edemese de, istatistiksel anlamda takımın en başarılı isimlerinden birisi oldu.

Bu yıl Ferrari'de yarışacak olan Sainz, Ferrari'nin geleneksel olarak pilotları yutan bir takım olmasıyla ilgili şöyle dedi: "Ferrari'nin pilotları tüketmesinden ya da yutmasından korkmuyorum."

"Eğer işleri düşündüğüm şekilde yaparsam, bunun olacağını sanmıyorum. Şahsen buna bu şekilde bakmıyorum. Sebastian Vettel'e baktığınızda, Ferrari'nin onu tükettiğini düşünüyorsunuz, ama öyle değil. En azından benim için öyle değil. Beş yıl boyunca Ferrari'deydi. Bu süreçte 11 galibiyet ve pek çok podyum aldı. Arkasında bir hikaye bıraktı, bence Ferrari onu tüketmedi. Bana göre Seb, geride bıraktığı şeyle gurur duymalı."

Sainz, 2014'te Red Bull'un simülatör pilotluğunu yaparak Vettel'le çalışmıştı.

Alman pilottan övgüyle bahseden Sainz, Vettel'in Red Bull'dan ayrılırken, çalışmalarından ötürü kendisine ve tüm ekibe özel mektuplar yazdığını söyledi.

Sainz, "Sebastian'a karşı çok büyük bir saygım var. Karakter özelliklerimizin birbirine benzer olduğunu düşünüyorum. Size bir hikaye anlatacağım: 2014'te Red Bull'a veda ettiği zaman simülatör üzerinde çalışıyordum. İşimin hem onun hem de tüm ekip için önemli olduğunu düşündü ve bana bir mektup gönderdi. Bu mektupları herkese gönderdi ve içindeki sözler aynı değildi. Ekibin her üyesi için özel olarak yazmıştı."

"Avustralya'daki yarış için sabahın dördünde, yarış için doğru ayarları bulabilmelerine yardım edebilmek adına simülatör başında saatler harcadığımı biliyordu ve bana simülatördeki bu çalışmalar ve harcadığım tüm bu saatler için teşekkür eden bir mektup yazacak kadar nazikti."

"O andan itibaren ona özel bir sevgim ve kameraların ötesine geçen bir ilişkim var. Belki ona hiç söylemedim ve bir gün söyleyeceğim, ama o zamandan beri ona büyük saygı duyuyorum.“

Sainz'ın Ferrari'nin "2 numarası" olduğu yönünde pek çok yorum yapılıyor.

Rubens Barrichello ve David Coulthard gibi olup olmayacağı sorusuna Sainz, "4-5 yıl içinde neler olacağını düşünmüyorum, Bahreyn'de nasıl Ferrari ile ilk beşe gireceğimi veya nasıl podyuma çıkacağımı düşünüyorum."

"Leclerc'i yenemezsem ikinci pilot olacağımı sanmıyorum. Basını ve taraftarları endişelendirdiğini biliyorum, ama şahsen öyle düşünmüyorum. Sadece Bahreyn'de en iyisini yapmak istiyorum"

"Her zaman doğru şeyler yapmaya çalışıyorum ve bu yüzden Ferrari'ye geldim. Aynı zamanda her şey size bağlı değil, başkalarına ya da başka şeylere de bağlı. Bu, her şeyin sizinle ilgili olduğu tipik bir 100 metre koşusu değil."

"Formula 1'de pek çok faktör var ve bazen doğru zamanda doğru yerde olmadığınız için yetenekli bile olsanız şampiyon olamıyorsunuz."