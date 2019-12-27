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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Verstappen'le aramızdaki savaş doğaldı"

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Sainz: "Verstappen'le aramızdaki savaş doğaldı"
Ekleyen:
, Editör
27 Ara 2019 06:43

Carlos Sainz, sanılanın aksine Max Verstappen'le iyi şekilde anlaştığını ve aralarındaki savaşın doğal olduğunu söyledi.

Carlos Sainz daha önce Toro Rosso'da Max Verstappen'e karşı mücadele etmiş ve ikili arasında zaman zaman gerginlikler yaşanmıştı.

Sonuç olarak Verstappen, Red Bull'a geçti ve Sainz ise önce Renault, sonra da McLaren adına yarışmaya başladı.

Son dönemde Verstappen'in Sainz'ın Red Bull'a geçişini veto ettiği söyleniyordu.

Ancak Sainz, Verstappen'le arasında çok iyi bir mücadele olduğunu söyledi.

"McLaren'a geldiğimde Lando gibi çok iyi anlaştığım birini bulmak oldukça hoş bir sürpriz oldu."

"Pist üstünde çok rekabetçiyiz ve mühendisler ile yaptığımız konuşmalarda sık sık hangimizin önde olduğu konusunda şakalaşıyoruz. Daha hızlı gideceğimizi söylüyoruz."

"Aramızda sağlıklı bir rekabet, çünkü birinci ve ikinci sıra için savaşmıyoruz. Eminim takım da bu durumu takdir ediyor."

 "Max ile mücadeleye gelirsek... Dürüst olmak gerekirse, şu anda padok dışında en çok anlaştığım pilotlardan birisi."

 "Beraber yarışırken ikimiz de çok rekabetçiydik ve çaylak yılı çok önemliydi. Bir F1 takımında her zaman heyecan anları vardır, ancak iki hızlı sürücü olduğunda bu çok normaldir."

"Bu, o anlar bittiğinde ve geriye baktığımızda, durumun o anki gibi kaldığı anlamına gelmez. Birlikte çok eğlendik."

"Belki yıl içinde biraz fazla ileri gittiğimiz zamanlar vardı, ama takım Max ve benim savaş ruhumuz arasında bölünmüştü."

"Kimin daha iyi olduğunu kanıtlamak için yerleştirilmiştik. İki pilotun birbirlerine karşı savaşmasına izin verirseniz, o zaman atmosferin biraz değişeceğini söylemeye gerek bile yok."

"Bazen bu iyi bir şey, çünkü sizi bir pilot olarak şekillendiriyor, ancak bu ekstra rekabet de yaratıyor."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

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Avustralya GP

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