Sainz: "Verstappen'i geçmem mümkün değildi"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, sıralama turlarını dördüncü sırada tamamlamıştı. İspanyol pilot, Charles Leclerc'in yarışa başlayamaması, Valtteri Bottas'ın da yarış dışı kalmasıyla ikini sıraya çıktı.

Sainz bir noktada Max Verstappen'le arasını üç saniyeye kadar indirmeyi başardı, ancak sonrasında Verstappen daha iyi turlar atmaya başladı.

Son bölümde fark iyice açılırken, Sainz finiş çizgisine ikinci sırada ulaştı ve Ferrari ile ilk podyumunu kazandı.

Sainz, "Bence bundan daha fazlasını yapamazdık. Bütün hafta sonu çok iyi bir tempoya sahiptik ve yarışın çeşitli bölümlerinde bunu gösterebildiğim anlar vardı."

"Açıkçası bu ikincilikten memnunum. Belki takım o kadar mutlu değildi, çünkü pole pozisyonunu kazanıp, yarışı kazanamıyorsanız böyle hissedersiniz. Ancak benim açımdan dün olanlardan sonra, ikincilik yapabileceğimizin en iyisiydi, Max hata yapmadı ve onu geçemedik."

"Bugün kilit nokta, her fırsatı değerlendirebilecek tempoya sahip olmaktı. Max'e yaklaşıp yaklaşamayacağımı görmek için biraz baskı yapmaya çalıştığım bir an vardı. O noktada arayı iki ya da üç saniyeye kadar indirmeyi başardım. Fakat araç içerisinde rahat olduğunu ve perşembeden bu yana geliştiğini görebiliyordum."

"Ayrıca, sert lastiklerde çok fazla aşınma olduğunu gördük ki bu beklemiyorduk. Ancak dördüncü sıradan başlayıp ikinci olmak, Monako için iyi bir şey."

"Bütün hafta sonu çok hızlı ve rahattım, bu yüzden takım acı tatlı bir hisse sahip. Eğer hafta sonuna gelmeden önce, Monako'da ikinci olacağımı söyleseydiniz bunu hemen kabul ederdim. Fakat bütün hafta sonu nasıl performans sergilediğimizi gördükten sonra durum biraz daha farklı."

"Yine de mutlu olmalıyız." derken, bir daha karşısına böyle bir fırsat çıkması halinde bunu kullanmaya çalışacağını ekledi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari, 2nd position Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images