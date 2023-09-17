Sainz: "Verstappen ve Red Bull'u göz ardı edemeyiz"
Carlos Sainz'a göre Max Verstappen ve Red Bull geride olsalar bile zafer için ciddi bir aday konumundalar.
Singapur'da arka arkaya ikinci pole pozisyonuna uzanan Sainz, kötü bir Cumartesi geçiren ve iki araçla Q2'de elenen Red Bull'un geride olmasının da yardımıyla zafer için gerçekçi bir şansa sahip.
Ancak bu işi kolaylaştırmıyor, nitekim ilk beşte George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris ve Lewis Hamilton gibi epey sıkı rakipler mevcut.
Her şeye rağmen halen denge sorunlarının devam ettiğini söyleyen Sainz ise Red Bull'u, özellikle de şampiyona lideri Max Verstappen'i denklem dışı bırakmıyor.
Sainz, "Max ve Red Bull'u asla göz ardı edebileceğinizi düşünmüyorum."
"Yarışta bir anda tüm sezon boyunca sahip oldukları yarış temposuyla ortaya çıkabilirler ve hepimizi geride bırakmayı başarabilirler."
"Ancak burada işlerinin çok daha zor olduğu kesin, bizim için Monza'ya çok daha iyi bir fırsat."
"Yarışın starttan sonraki ilk beş arasında geçeceğini düşünüyorum. George'un bir set ekstra orta hamuru olduğu doğru ama yumuşak lastik çok kötü görünmediği için iki pit yapabiliriz."
"Üstesinden gelmesi zor bir yarış olacak, ancak başarılı olabilirsek büyük bir fırsat yakalayacağız." dedi.
Verstappen yarışa 11. sıradan başlayacak, kendisi henüz bu sıradan kalktığı hiçbir yarışı kazanamadı.
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