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Formula 1 Amerika GP

Sainz: "Verstappen ve Norris'in sert bir başlangıç yapacağını biliyordum"

Carlos Sainz, ilk virajda yaşananlar nedeniyle ikincilik ile yetinmek zorunda kaldığını söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Amerika Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıkan Carlos Sainz, yarışın ardından yaptığı açıklamada takımını tebrik ederken, yarışın başlangıcının belirleyici olduğunu vurguladı.

Sainz şunları söyledi: "Öncelikle tüm takımı tebrik etmek istiyorum. Bizi takımlar şampiyonluğu mücadelesinde tutuyorlar."

"Yarışın büyük bir kısmının başlangıçta belirleneceğini biliyordum, Lando ve Max'in sert başlayacağını da biliyordum ve maalesef en kötü etkilenen ben oldum."

"İkinci sırada yer almak zorunda kaldım ama bu hala iyi bir yarış."

"Lastik aşınmamızın az oluşu, yarışı daha keyifli hale getiriyor. Saldırı moduna geçip sadece zorlayabiliyoruz ve bu gerçekten eğlenceli."

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