Sainz: "Verstappen ve Norris'in sert bir başlangıç yapacağını biliyordum"
Carlos Sainz, ilk virajda yaşananlar nedeniyle ikincilik ile yetinmek zorunda kaldığını söyledi.
Amerika Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıkan Carlos Sainz, yarışın ardından yaptığı açıklamada takımını tebrik ederken, yarışın başlangıcının belirleyici olduğunu vurguladı.
Sainz şunları söyledi: "Öncelikle tüm takımı tebrik etmek istiyorum. Bizi takımlar şampiyonluğu mücadelesinde tutuyorlar."
"Yarışın büyük bir kısmının başlangıçta belirleneceğini biliyordum, Lando ve Max'in sert başlayacağını da biliyordum ve maalesef en kötü etkilenen ben oldum."
"İkinci sırada yer almak zorunda kaldım ama bu hala iyi bir yarış."
"Lastik aşınmamızın az oluşu, yarışı daha keyifli hale getiriyor. Saldırı moduna geçip sadece zorlayabiliyoruz ve bu gerçekten eğlenceli."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Sainz: "Sarı bayraktan önce turumu 0.3 saniye geliştirmiştim"
Sainz: "Son turdaki hamleden önce Norris’in lastiklerle zorlandığını gördüm"
Ferrari, Austin'e getirmeyi planladığı güncelleme paketini iki aşamaya bölecek!
Leclerc: "Daha iyisini hayal bile edemezdik!"
Vasseur: "Red Bull yükseklik ayarlama sistemini kullandıysa bu açıkça hile olur"
Leclerc: "En hızlı tur puanı yeteneği ölçmüyordu"
Son Haberler
Hamilton, yarış dışı kalmasında Amerika GP güncellemelerinin etkili olduğunu düşünüyor
Bautista: "Toprak, zaferleri ve şampiyonlukları kesinlikle hak ediyor"
Pirelli, Amerika GP kupalarının diğer tasarımlarla “olası benzerlikleri” nedeniyle geri çekildiğini doğruladı
Verstappen: "McLaren, son zamanlarda çok şikayet ediyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar