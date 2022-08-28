Sainz: "Verstappen galibiyet için yarışacak"

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Max Verstappen, sıralama turlarında 0.6 saniye farkla en hızlı tura imza atsa da, aldığı ceza sonrası liderlik Carlos Sainz'a geçti.

İspanyol pilot son zaman turunu hata nedeniyle bitiremedi ve hafta sonunu şöyle yorumladı: "Genel hissiyat açısından iyi bir gündü. Büyük bir denge sorunumuz yoktu."

"Tüm hafta sonu boyunca Red Bull ve Max ile aramızda tempo farkı vardı. Bu da biraz kafa karıştırıcı çünkü tüm yıl boyunca tempomuz yüksekti. Tüm yıl boyunca pole için mücadele ettik ancak bu pistte, bir nedenden dolayı bunu yapamadık. Bu sıcaklıkla mı, araçların hızıyla mı ya da başka bir şeyle mi alakalı bilmiyorum."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu da işimizi biraz daha zorlaştırıyor. Ancak bu şekilde bile takım olarak iyi bir sıralama turu gerçekleştirdik ve yarın için kendimizi pole pozisyonuna yerleştirmeyi başardık. Şimdi bu noktadan kazanmaya çalışacağız."

Son turunda hata yapmasaydı, Verstappen'e ne kadar yakın olabileceği sorusuna Sainz, "Çok daha yakın olamazdık. Q3'teki ilk turum oldukça temiz bir turdu. Charles'ın hava koridoru nedeniyle 5-6-7. virajlarda frenlemede biraz zorlandım ve orada biraz vakit kaybettim. Fakat 0.1 saniyeden büyük bir şey değildi."

"Max ile aramızdaki farkı gördüğünüzde, bu farkın nereden geldiğini merak ediyorsunuz... Ne kadar olduğunu hatırlamıyorum bile! 0.7 mi yoksa 0.8 saniye miydi? Tüm hafta sonu böyleydi. Her lastikte, her türlü şartta bizden yarım saniyeden fazla öndeydi. Yine de yarış ayarlarında biraz daha rekabetçi olabileceğimize inanıyorum." dedi.

Yarışın kendisiyle Perez arasında mı geçeceği sorusunu da yanıtlayan Sainz, "Tam olarak değil çünkü Max'in sahip olduğu hız ortada. Bence aradaki farkı kapatmasına yardımcı olabilecek bir Güvenlik Aracı girerse işler değişebilir, ayrıca saf tempoyla bile bunu yapabilirsiniz çünkü baktığınızda böyle bir fark 44 turda öne yaklaşmasını sağlar."

"Yani geri gelebilir ve bunu daha önce yaptığını gördük. Elbette odak noktam bu olmayacak. İlk ve ikinci bölümde Checo ve Mercedes ile doğrudan mücadele edip, kesinlikle uzaklaşmaya çalışacağız, ancak arkadaki iki ismi buraya dönebileceğini göz ardı edemem."

"Bence Max yarın galibiyet için savaşabilir. Eğer bugün onun attığı turu ben atsaydım, ben de öyle olurdum... Ön tarafta bir şey olursa ya da güvenlik aracı farkı kapatmasını sağlarsa, o zaman Max'in bunu başarabileceğini düşünüyorum." dedi.