Sainz: "Verstappen de hata yapabilir, her şey mümkün"

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Fransa GP'sine pole pozisyonundan başlayan ve yarışı lider götüren Leclerc, 18 turda spin atarak bariyere saplanması sonucu yarış dışı kaldı.

Kazadan sonra hayal kırıklığına uğrayan ve çok kızgın olduğu anlaşılan Leclerc'in telsizden çığlık attığı, sonrasında da kazanın sorumluluğunu tamamen üstlendiğini gördük.

Motor değiştirdiği için grid cezası alan Sainz ise iki pit yapmasına ve takımın bir hatası sonucu beş saniye zaman cezası çekmesine rağmen çok hızlıydı ve yarışı beşinci sırada bitirdi.

Sezonun ilk yarışları Sainz için pek kolay geçmemişti. Avustralya'da tıpkı Leclerc gibi kendi kendine spin atan ve çakıl havuzuna saplanan Sainz, o dönem eleştirilerin odağındaki isimdi.

Dolayısıyla Leclerc'in yaşadıklarını anladığını söyleyen Sainz, şu ana kadar ciddi bir hata yapmayan şampiyona lideri Verstappen'in de eninde sonunda hata yapacağını düşünüyor.

Leclerc'in durumunu yorumlayan Sainz, "[Kaza yaptığı viraj] zor bir viraj. Takım olarak tüm hafta sonu o virajda oldukça kuvvetliydik, çok hızlıydık."

"Bu yıl ön grupta elimizden geleni yaptığımızı ve sonuna kadar zorladığımızı düşünüyorum, dolayısıyla böyle hatalar olabilir. Aldığımız riskler ne kadar zorladığımızın bir göstergesi."

"Önceki yarışlarda bir hata yapmıştım, Charles geçen hafta bir tane yaptı, sonunda Max da bir hata yapacak, dolayısıyla her şey mümkün."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, crashes out at Le Beausset Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sainz'in üçüncü bitirme şansı, Sergio Perez'i geçtikten sonraki 11 turda lastiklerinin dayanıp dayanmayacağına bağlıydı ve Ferrari her ihtimale karşı geçişten bir sonraki turda İspanyol pilotu pite almayı tercih etti. 9. sırada piste dönen Sainz yarışı 5. sırada bitirdi.

Sainz, "Onlara pite girmeden yarışı bitirmemin imkansız olduğunu söyledim, ancak sonra Checo'yu geçtim ve temiz havada sürüş yapıyordum."

"Bundan sonra 'podyumda bitirmeye çalışalım' diye düşündüm çünkü pitlerde 32 saniye kaybedeceğimi biliyordum."

"Ancak Ferrari benden daha fazla veriye sahip, dolayısıyla pit yapma talimatına uydum. Takımla birlikte yarışı analiz edeceğiz ve bana bu kararı neden aldıklarını açıklayacaklar." dedi.