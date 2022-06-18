Sainz: "Verstappen bu hafta sonu hızlı görünüyor"

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Ferrari, son yarışlardaki hayal kırıklığının ardından Montreal'de iyi bir sonuç almayı ve sezona mümkün olan en iyi şekilde geri dönmeyi hedefliyor.

Carlos Sainz, cuma günkü her iki seansta da ilk üç içerisindeydi fakat ikinci seansta biraz geride kaldığı görüldü.

İspanyol sürücü, hafta sonuna yaptıkları başlangıçtan memnun görünüyor fakat Max Verstappen'in temposunun farkında.

Sainz, "Montreal'e geri dönmek ve yeni nesil araçlar için büyük bir meydan okuma olan zorlu, tümsekli ve bol bordürlü bir pistte sürüş yapmak harika."

"İlk antrenman seansından keyif aldım ve ikinci seansta ilerleme kaydetmeyi sürdürdük."

"Kuvvetli rüzgar nedeniyle durum zaman zaman zordu ancak tüm programımızı herhangi bir problem yaşamadan tamamlamayı başardık."

"Lastikleri anlamak pazar günü için çok önemli olacak ve bugün yaptığımız çalışmalar sayesinde iyi veriler topladık."

"Artık sıralama turlarını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Güç düzeni sorulduğunda Sainz, "Max bu hafta sonu çok hızlı görünüyor. Başlangıçtan itibaren çok iyi bir tempo yakaladı ve şimdi hem tek tur hem de uzun sürüşlerde ona ayak uydurmaya çalışıyoruz."

"Fakat normalde cumartesi ve pazar günleri iyi adımlar atarız. Bunu yaptığımız takdirde onunla mücadele edebileceğimizi düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images