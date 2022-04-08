Sainz ve Stroll, hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı

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Yenilenen Melbourne pisti, artık daha hızlı bir yapıya kavuştu ve bundan ötürü yavaş giden pilotlar, ciddi bir tehlike teşkil ediyorlar.

İlk antrenman seansında birkaç tehlikeli yakınlaşma vardı. Hatta bazı pilotlar trafikten oldukça rahatsız oldular.

Guanyu Zhou, seansın orta kısmında son sektörde Carlos Sainz tarafından engellenmesinin ardından epey sinirlendi.

Bu olay hakemler tarafından inceleme altına alınırken, Sainz seans sonrası görüşmeye çağrıldı.

Ayrıca Aston Martin pilotu Lance Stroll de Kevin Magnussen'i engellediği için inceleme altına alındı.